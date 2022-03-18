https://ria.ru/20220318/kitay-1778907313.html

США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин

США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.03.2022

США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин

США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но также брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:43

2022-03-18T17:43

2022-03-18T17:43

в мире

си цзиньпин

сша

китай

совет безопасности оон

джо байден

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но также брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом."Будучи постоянными членами СБ ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направлять развитие отношений Китая и США по правильному пути, но также брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Разговор лидеров двух стран проходит в пятницу в формате видеозвонка.

https://ria.ru/20220318/krizis-1778899599.html

сша

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, си цзиньпин, сша, китай, совет безопасности оон, джо байден