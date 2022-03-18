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США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.03.2022
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США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин
США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.03.2022
США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин
США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но также брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:43
2022-03-18T17:43
в мире
си цзиньпин
сша
китай
совет безопасности оон
джо байден
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но также брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом."Будучи постоянными членами СБ ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направлять развитие отношений Китая и США по правильному пути, но также брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Разговор лидеров двух стран проходит в пятницу в формате видеозвонка.
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сша
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в мире, си цзиньпин, сша, китай, совет безопасности оон, джо байден
17:43 18.03.2022
 
США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: США и Китай обязаны брать на себя должную международную ответственность

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но также брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.
"Будучи постоянными членами СБ ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направлять развитие отношений Китая и США по правильному пути, но также брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Разговор лидеров двух стран проходит в пятницу в формате видеозвонка.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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