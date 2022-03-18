https://ria.ru/20220318/kitay-1778907313.html
США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин
США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.03.2022
США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин
США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но также брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:43
2022-03-18T17:43
2022-03-18T17:43
в мире
си цзиньпин
сша
китай
совет безопасности оон
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759227101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee82a2b707b48d27d522788fb306fd41.jpg
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но также брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом."Будучи постоянными членами СБ ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направлять развитие отношений Китая и США по правильному пути, но также брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Разговор лидеров двух стран проходит в пятницу в формате видеозвонка.
https://ria.ru/20220318/krizis-1778899599.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759227101_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_60975317717c859190e5ea28707eec81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, сша, китай, совет безопасности оон, джо байден
США и Китай обязаны брать на себя ответственность, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: США и Китай обязаны брать на себя должную международную ответственность