https://ria.ru/20220318/kitay-1778896934.html

Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами

Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами - РИА Новости, 18.03.2022

Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами

Мир и безопасность - самые важные богатства международного сообщества, конфликты не соответствуют ничьим интересам, заявил в пятницу председатель КНР Си... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:08

2022-03-18T17:08

2022-03-18T17:24

си цзиньпин

в мире

джо байден

китай

сша

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Мир и безопасность - самые важные богатства международного сообщества, конфликты не соответствуют ничьим интересам, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом."Конфликты и противостояния не соответствуют ничьим интересам. Мир и безопасность – это богатства, которыми международное сообщество должно дорожить больше всего", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер также отметил, что после последних переговоров лидеров двух стран в ноябре прошлого года ситуация в мире претерпела значительные и серьезные изменения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/nato-1778642430.html

китай

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

си цзиньпин, в мире, джо байден, китай, сша