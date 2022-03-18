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Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами - РИА Новости, 18.03.2022
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Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами
Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами - РИА Новости, 18.03.2022
Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами
Мир и безопасность - самые важные богатства международного сообщества, конфликты не соответствуют ничьим интересам, заявил в пятницу председатель КНР Си... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:08
2022-03-18T17:24
си цзиньпин
в мире
джо байден
китай
сша
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Мир и безопасность - самые важные богатства международного сообщества, конфликты не соответствуют ничьим интересам, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом."Конфликты и противостояния не соответствуют ничьим интересам. Мир и безопасность – это богатства, которыми международное сообщество должно дорожить больше всего", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер также отметил, что после последних переговоров лидеров двух стран в ноябре прошлого года ситуация в мире претерпела значительные и серьезные изменения.
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си цзиньпин, в мире, джо байден, китай, сша
17:08 18.03.2022 (обновлено: 17:24 18.03.2022)
 
Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами

Си Цзиньпин: мир и безопасность — самые важные богатства международного сообщества

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Мир и безопасность - самые важные богатства международного сообщества, конфликты не соответствуют ничьим интересам, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.
"Конфликты и противостояния не соответствуют ничьим интересам. Мир и безопасность – это богатства, которыми международное сообщество должно дорожить больше всего", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер также отметил, что после последних переговоров лидеров двух стран в ноябре прошлого года ситуация в мире претерпела значительные и серьезные изменения.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 13:04В мире
Китай напомнил НАТО, кто бомбил посольство КНР в Югославии
 
Си ЦзиньпинВ миреДжо БайденКитайСША
 
 
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