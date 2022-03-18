https://ria.ru/20220318/kitay-1778896934.html
Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами
Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами - РИА Новости, 18.03.2022
Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами
Мир и безопасность - самые важные богатства международного сообщества, конфликты не соответствуют ничьим интересам, заявил в пятницу председатель КНР Си... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:08
2022-03-18T17:08
2022-03-18T17:24
си цзиньпин
в мире
джо байден
китай
сша
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Мир и безопасность - самые важные богатства международного сообщества, конфликты не соответствуют ничьим интересам, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом."Конфликты и противостояния не соответствуют ничьим интересам. Мир и безопасность – это богатства, которыми международное сообщество должно дорожить больше всего", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер также отметил, что после последних переговоров лидеров двух стран в ноябре прошлого года ситуация в мире претерпела значительные и серьезные изменения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/nato-1778642430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, в мире, джо байден, китай, сша
17:08 18.03.2022 (обновлено: 17:24 18.03.2022)
Си Цзиньпин назвал мир и безопасность самыми важными богатствами
Си Цзиньпин: мир и безопасность — самые важные богатства международного сообщества