https://ria.ru/20220318/khleb-1778915875.html

В ГД попросили Минсельхоз временно разрешить продавать хлеб без упаковки

В ГД попросили Минсельхоз временно разрешить продавать хлеб без упаковки - РИА Новости, 18.03.2022

В ГД попросили Минсельхоз временно разрешить продавать хлеб без упаковки

Депутаты Госдумы направили письмо главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с предложением рассмотреть ряд мер поддержки хлебопекарной отрасли, в частности... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:26

2022-03-18T18:26

2022-03-18T18:26

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

госдума рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили письмо главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с предложением рассмотреть ряд мер поддержки хлебопекарной отрасли, в частности временно разрешить продавать хлеб без упаковки, а также выделить субсидии в размере до 10 миллиардов рублей хлебопекарным предприятиям, сообщила журналистам один из авторов письма, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина."Просим Вас... рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленностей. О дополнительном выделении в 2022 году субсидий хлебопекарным предприятиям до 10 миллиардов рублей, учитывая рост цен на сырье и услуги для данных предприятий, а также переход на 100% предоплату за сырье и все составляющие компоненты. Временно разрешить продажу хлеба и хлебобулочных изделий без упаковки", - цитирует письмо Школкина.Кроме того, депутаты просят выделить субсидии мукомольным предприятиям в размере двух тысяч рублей на тонну отпускаемой пшеничной и ржаной муки, а также увеличить пороговый критерий по отсутствию задолженности у предприятий отрасли по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты РФ с 50 до 500 тысяч рублей. Еще одна из предлагаемых мер - отнести предприятия хлебопекарной промышленности к статусу сельскохозяйственных товаропроизводителей и распространить на них все меры государственной поддержки, добавила Школкина.Эти и другие меры депутаты просят принять для обеспечения бесперебойного снабжения граждан хлебом и хлебобулочными изделия, а также стабилизации цен, подчеркнула Школкина. Авторы письма отмечают, что, по информации Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, с 1 марта цена на дрожжи хлебопекарные возросла на 30%, на маргарин - на 40%, продолжается рост цен на сахар, муку, пищевые добавки и другое сырье, а также на все виды упаковочных материалов. Также повышаются затраты на электроэнергию, воду, транспортно-логистические услуги."В связи с чем производители хлеба вынуждены повышать цены на свою продукцию, что зачастую вызывает беспокойство не только со стороны потребителей, но и негативную реакцию со стороны розничных сетей, отказывающихся порой принимать хлеб и хлебобулочные изделия от производителей. Вместе с тем сами сети устанавливают торговую наценку на данный вид продукции — до 35%, при этом еще штрафуя предприятия за несвоевременное выполнение обязательств по договорам, порой по независимым от них причинам", - отметила Школкина.Предложение продавать некоторые продукты без упаковки, в частности хлеб, обсуждалось в начале марта на заседании оперштаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен в Минсельхозе. Российский союз пекарей тогда заявлял РИА Новости, что поддерживает инициативу по продаже хлеба без упаковки, составляющей около 5% от его отпускной цены, так как это позволит уменьшить производственные расходы. Минсельхоз же, в свою очередь, отмечал, что вопрос реализации продуктов без упаковки прорабатывается в настоящее время.

https://ria.ru/20220225/khleb-1774887311.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, госдума рф