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В РПЦ выступили против возвращения смертной казни - РИА Новости, 18.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220318/kazn-1778886945.html
В РПЦ выступили против возвращения смертной казни
В РПЦ выступили против возвращения смертной казни - РИА Новости, 18.03.2022
В РПЦ выступили против возвращения смертной казни
Русская православная церковь выступает против установления в России смертной казни, ее отсутствие "открывает возможности для пастырской работы с осужденными на... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:28
2022-03-18T16:28
религия
андрей клишас
татьяна москалькова
россия
совет европы
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Русская православная церковь выступает против установления в России смертной казни, ее отсутствие "открывает возможности для пастырской работы с осужденными на пожизненное заключение", заявил РИА Новости зампредседателя Cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Русская православная церковь против возвращения смертной казни. Отсутствие смертной казни открывает возможности для пастырской работы с осужденными на пожизненное заключение", - сказал Кипшидзе.По его словам, вопрос введения в РФ смертной казни "не должен быть связан с членством России в Совете Европы или отсутствием такового"."Не думаем, что страх смерти является главным или даже единственным способом предотвратить совершение насильственных преступлений. Об этом говорит опыт тех стран, где смертная казнь разрешена, в которых уровень преступности далеко не всегда ниже", - добавил собеседник агентства.Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат конституции РФ. После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил касательно приостановки членства РФ в СЕ, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников". Также фракция ЛДПР сообщила, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы.После этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила РИА Новости, что приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством в Совете Европы.В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
https://ria.ru/20220318/kprf-1778799534.html
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андрей клишас, татьяна москалькова, россия, совет европы, совет федерации рф
16:28 18.03.2022
 
В РПЦ выступили против возвращения смертной казни

РПЦ выступает против отмены моратория на смертную казнь

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Русская православная церковь выступает против установления в России смертной казни, ее отсутствие "открывает возможности для пастырской работы с осужденными на пожизненное заключение", заявил РИА Новости зампредседателя Cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Русская православная церковь против возвращения смертной казни. Отсутствие смертной казни открывает возможности для пастырской работы с осужденными на пожизненное заключение", - сказал Кипшидзе.
По его словам, вопрос введения в РФ смертной казни "не должен быть связан с членством России в Совете Европы или отсутствием такового".
"Не думаем, что страх смерти является главным или даже единственным способом предотвратить совершение насильственных преступлений. Об этом говорит опыт тех стран, где смертная казнь разрешена, в которых уровень преступности далеко не всегда ниже", - добавил собеседник агентства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 11:07
В КПРФ назвали инициативу о смертной казни за госизмену крайне опасной
Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат конституции РФ. После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил касательно приостановки членства РФ в СЕ, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников". Также фракция ЛДПР сообщила, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы.
После этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила РИА Новости, что приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством в Совете Европы.
В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 22:18В России
В ЛДПР пояснили, для кого могут ввести смертную казнь в России
 
РелигияАндрей КлишасТатьяна МоскальковаРоссияСовет ЕвропыСовет Федерации РФ
 
 
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