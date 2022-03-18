https://ria.ru/20220318/gorod-1778772152.html

Новый курортный город в Крыму станет "местной Анталией", заявил сенатор

Новый курортный город в Крыму станет "местной Анталией", заявил сенатор - РИА Новости, 18.03.2022

Новый курортный город в Крыму станет "местной Анталией", заявил сенатор

Новый курортный город в Крыму, о котором говорил глава республики Сергей Аксенов, по развитию инфраструктуры может стать аналогом Анталии в Турции или города... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T07:51

2022-03-18T07:51

2022-03-18T07:51

сергей аксенов (политик)

ефим фикс

россия

сергей цеков

общество

республика крым

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Новый курортный город в Крыму, о котором говорил глава республики Сергей Аксенов, по развитию инфраструктуры может стать аналогом Анталии в Турции или города Санья на острове Хайнань в КНР, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на западном побережье полуострова может быть построен город на 50 тысяч жителей, предложения по его расположению будут внесены в правительство России до 1 апреля. Рассматриваются два варианта — в Сакском и Симферопольском районах.В свою очередь первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что проект станет знаковым для полуострова. "Это политически и экономически знаковый проект, который будет способствовать развитию Крыма", — подчеркнул вице-спикер.

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

россия

республика крым

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сергей аксенов (политик), ефим фикс, россия, сергей цеков, общество, республика крым, симферополь