Новый курортный город в Крыму станет "местной Анталией", заявил сенатор
Сенатор Цеков: новый курортный город в Крыму может стать аналогом Анталии в Турции
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Новый курортный город в Крыму, о котором говорил глава республики Сергей Аксенов, по развитию инфраструктуры может стать аналогом Анталии в Турции или города Санья на острове Хайнань в КНР, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на западном побережье полуострова может быть построен город на 50 тысяч жителей, предложения по его расположению будут внесены в правительство России до 1 апреля. Рассматриваются два варианта — в Сакском и Симферопольском районах.
"Это очень интересное и правильное предложение. Оно позволяет планировать новый курортный масштабный проект сродни турецкой Анталии или курортному городу Санья на острове Хайнань в Китае", — сказал Цеков. По его словам, реализовав этот проект, Крым получит современный курорт международного уровня.
В свою очередь первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что проект станет знаковым для полуострова. "Это политически и экономически знаковый проект, который будет способствовать развитию Крыма", — подчеркнул вице-спикер.