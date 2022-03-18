https://ria.ru/20220318/gagarin-1778874584.html
Американская организация поплатилась за решение "отменить" Юрия Гагарина
Американская организация поплатилась за решение "отменить" Юрия Гагарина - РИА Новости, 18.03.2022
Американская организация поплатилась за решение "отменить" Юрия Гагарина
Американскую некоммерческую организацию Space Foundation раскритиковали в местных СМИ и соцсетях за решение переименовать мероприятие, названное в честь Юрия... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:50
2022-03-18T15:50
2022-03-18T18:37
в мире
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космос
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американскую некоммерческую организацию Space Foundation раскритиковали в местных СМИ и соцсетях за решение переименовать мероприятие, названное в честь Юрия Гагарина.Как обратил внимание Twitter-аккаунт NASA Watch, публикующий контент по тематике космоса, организаторы сменили название вечеринки аукциона Yuri’s Night ("Ночь Юрия") на A Celebration of Space: Discover What’s Next ("Праздник космоса: узнайте, что будет дальше"). В публикации отметили, что мера была принята "в связи с последними мировыми событиями".Сейчас на связанных с мероприятием сайтах приписка о "причинах" переименования удалена. Однако ее текст до сих пор можно увидеть в поисковом запросе.Страницы вечеринок с оригинальным названием прошлых лет также все еще можно найти на портале организации.Такие "попытки стереть имя советского космонавта" вызвали шквал возмущения в соцсетях. Американские пользователи назвали решение организации "удручающей ошибкой", а также призвали соотечественников "убрать руки хотя бы от Гагарина"."Делать подобные вещи из-за тренда отменять все, что связано с Россией, включая известных композиторов и продукты питания, <…> просто возмутительно", — добавили авторы статьи на портале Futurism, также обратившие внимание на инцидент.Это не первый случай, когда на Западе стараются изолировать все, что каким-либо образом связано с Россией. Так, Кардиффский филармонический оркестр убрал из программы увертюру Петра Чайковского, а Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, ссср, юрий гагарин (космонавт), космос, украина
15:50 18.03.2022 (обновлено: 18:37 18.03.2022)
Американская организация поплатилась за решение "отменить" Юрия Гагарина
Организацию Space Foundation осудили за отказ от имени Гагарина в названии мероприятия
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американскую некоммерческую организацию Space Foundation раскритиковали в местных СМИ и соцсетях за решение переименовать мероприятие, названное в честь Юрия Гагарина.
Как обратил внимание Twitter-аккаунт NASA Watch, публикующий контент по тематике космоса, организаторы сменили название вечеринки аукциона Yuri’s Night ("Ночь Юрия") на A Celebration of Space: Discover What’s Next ("Праздник космоса: узнайте, что будет дальше"). В публикации отметили, что мера была принята "в связи с последними мировыми событиями".
Сейчас на связанных с мероприятием сайтах приписка о "причинах" переименования удалена. Однако ее текст до сих пор можно увидеть в поисковом запросе.
Страницы вечеринок с оригинальным названием прошлых лет также все еще можно найти на портале организации.
Такие "попытки стереть имя советского космонавта" вызвали шквал возмущения в соцсетях. Американские пользователи назвали решение организации "удручающей ошибкой", а также призвали соотечественников "убрать руки хотя бы от Гагарина".
"Делать подобные вещи из-за тренда отменять все, что связано с Россией
, включая известных композиторов и продукты питания, <…> просто возмутительно", — добавили авторы статьи на портале Futurism
, также обратившие внимание на инцидент.
Это не первый случай, когда на Западе стараются изолировать все, что каким-либо образом связано с Россией. Так, Кардиффский филармонический оркестр убрал
из программы увертюру Петра Чайковского
, а Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко
и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от российской спецоперации на Украине
.