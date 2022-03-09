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Британский оркестр "отменил" Чайковского и поплатился репутацией
Британский оркестр "отменил" Чайковского и поплатился репутацией - РИА Новости, 09.03.2022
Британский оркестр "отменил" Чайковского и поплатился репутацией
Читателей британских изданий шокировало решение Кардиффского филармонического оркестра убрать из программы увертюру Петра Чайковского. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T22:45
2022-03-09T22:45
в мире
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украина
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читателей британских изданий шокировало решение Кардиффского филармонического оркестра убрать из программы увертюру Петра Чайковского.Как пишет The Independent, оркестр счел исполнение увертюры "1812 год" якобы "недопустимым в такое время".Комментарии с насмешками появились в соцсетях под публикациями изданий The Independent, The Guardian и ряда других."А Чайковский-то тут при чем?" — поинтересовался один из читателей."Такие действия, конечно же, не выставляют нас полными идиотами", — сыронизировали в комментариях."Это невероятное безумие", — согласился пользователь Сети."Не могу же я быть единственным, кто считает это нелепым? Надо еще всем Толстого запретить читать!" — возмутился другой."Это самая большая глупость, которую я слышал на этой неделе", — признался читатель."Кстати, может, запретим в школах изучать систему химических элементов? Ее автором был русский ученый Дмитрий Менделеев", — съязвили в комментариях.Это не первый пример притеснения связанных с Россией деятелей культуры на Западе. Так, в начале марта Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от российской спецоперации на Украине. Также с Гергиевым перестал сотрудничать Мюнхенский филармонический оркестр.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776102578.html
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в мире, россия, украина, великобритания, кардифф, культура
22:45 09.03.2022
 
Британский оркестр "отменил" Чайковского и поплатился репутацией

Британцев рассердило решение Кардиффского оркестра отказаться от исполнения Чайковского

© Fotolia / AikonДевушка играет на скрипке
Девушка играет на скрипке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Fotolia / Aikon
Девушка играет на скрипке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читателей британских изданий шокировало решение Кардиффского филармонического оркестра убрать из программы увертюру Петра Чайковского.
Как пишет The Independent, оркестр счел исполнение увертюры "1812 год" якобы "недопустимым в такое время".
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Комментарии с насмешками появились в соцсетях под публикациями изданий The Independent, The Guardian и ряда других.
"А Чайковский-то тут при чем?" — поинтересовался один из читателей.
"Такие действия, конечно же, не выставляют нас полными идиотами", — сыронизировали в комментариях.
"Это невероятное безумие", — согласился пользователь Сети.
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"Не могу же я быть единственным, кто считает это нелепым? Надо еще всем Толстого запретить читать!" — возмутился другой.
"Это самая большая глупость, которую я слышал на этой неделе", — признался читатель.
"Кстати, может, запретим в школах изучать систему химических элементов? Ее автором был русский ученый Дмитрий Менделеев", — съязвили в комментариях.
Это не первый пример притеснения связанных с Россией деятелей культуры на Западе. Так, в начале марта Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от российской спецоперации на Украине. Также с Гергиевым перестал сотрудничать Мюнхенский филармонический оркестр.
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