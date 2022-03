https://ria.ru/20220309/chaykovskiy-1777375806.html

Британский оркестр "отменил" Чайковского и поплатился репутацией

Британский оркестр "отменил" Чайковского и поплатился репутацией

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читателей британских изданий шокировало решение Кардиффского филармонического оркестра убрать из программы увертюру Петра Чайковского.Как пишет The Independent, оркестр счел исполнение увертюры "1812 год" якобы "недопустимым в такое время".Комментарии с насмешками появились в соцсетях под публикациями изданий The Independent, The Guardian и ряда других."А Чайковский-то тут при чем?" — поинтересовался один из читателей."Такие действия, конечно же, не выставляют нас полными идиотами", — сыронизировали в комментариях."Это невероятное безумие", — согласился пользователь Сети."Не могу же я быть единственным, кто считает это нелепым? Надо еще всем Толстого запретить читать!" — возмутился другой."Это самая большая глупость, которую я слышал на этой неделе", — признался читатель."Кстати, может, запретим в школах изучать систему химических элементов? Ее автором был русский ученый Дмитрий Менделеев", — съязвили в комментариях.Это не первый пример притеснения связанных с Россией деятелей культуры на Западе. Так, в начале марта Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от российской спецоперации на Украине. Также с Гергиевым перестал сотрудничать Мюнхенский филармонический оркестр.

Александра Покровская

Александра Покровская

Александра Покровская

