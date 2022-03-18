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Бывший пресс-секретарь Зеленского оскандалилась из-за фейка о пожарных

Бывший пресс-секретарь Зеленского оскандалилась из-за фейка о пожарных - РИА Новости, 18.03.2022

Бывший пресс-секретарь Зеленского оскандалилась из-за фейка о пожарных

Бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель уличили в попытке выдать пожарных из Австралии за украинцев. На это обратил... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:52

2022-03-18T18:52

2022-03-18T18:53

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юлия мендель

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель уличили в попытке выдать пожарных из Австралии за украинцев. На это обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками"."На фотографии вовсе не украинские, а австралийские пожарные, которые возвращаются после смены во время сильнейших пожаров в 2019 году", — написали авторы публикации.Автор снимка — коллега мужчин на фотографии, пожарный Джон Лионс.Отмечается, что сейчас Мендель уже удалила публикацию из своего аккаунта.Украинская сторона регулярно занимается распространением фейков. Так, на днях в Минобороны России указывали на постановку СБУ, в которой демонстрировались якобы "расстрелянные российскими военнослужащими" жители Чернигова. Генерал-майор Игорь Конашенков подчеркивал, что российских военных нет в городе, а на самих кадрах есть признаки подделки.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как уточнял президент Владимир Путин, речи не идет.

https://ria.ru/20220317/feyk-1778756507.html

https://ria.ru/20220313/video-1777966002.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, россия, австралия, юлия мендель