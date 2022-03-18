18:52 18.03.2022 (обновлено: 18:53 18.03.2022)
Бывший пресс-секретарь Зеленского оскандалилась из-за фейка о пожарных
Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель выдала пожарных из Австралии за украинских
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель уличили в попытке выдать пожарных из Австралии за украинцев. На это обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками".
"На фотографии вовсе не украинские, а австралийские пожарные, которые возвращаются после смены во время сильнейших пожаров в 2019 году", — написали авторы публикации.
Автор снимка — коллега мужчин на фотографии, пожарный Джон Лионс.
Отмечается, что сейчас Мендель уже удалила публикацию из своего аккаунта.
Украинская сторона регулярно занимается распространением фейков. Так, на днях в Минобороны России указывали на постановку СБУ, в которой демонстрировались якобы "расстрелянные российскими военнослужащими" жители Чернигова. Генерал-майор Игорь Конашенков подчеркивал, что российских военных нет в городе, а на самих кадрах есть признаки подделки.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как уточнял президент Владимир Путин, речи не идет.