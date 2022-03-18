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Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента - РИА Новости, 18.03.2022
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Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента
Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента - РИА Новости, 18.03.2022
Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента
Европейский парламент запретил доступ в свои здания для дипломатов и госслужащих России и Белоруссии, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в твиттере. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:04
2022-03-18T15:18
европарламент
роберта метсола
в мире
россия
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Европейский парламент запретил доступ в свои здания для дипломатов и госслужащих России и Белоруссии, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в твиттере."С сегодняшнего дня дипломаты и госслужащие России и Белоруссии не могут посещать здания Европарламента", — написала она.Она также обвинила Москву и Минск в попытках "разрушить демократический порядок".Резиденции Европарламента расположены в Брюсселе и Страсбурге.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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европарламент, роберта метсола, в мире, россия, белоруссия, европа
14:04 18.03.2022 (обновлено: 15:18 18.03.2022)
 
Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента

Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента в Брюсселе и Страсбурге

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Европейского парламента в Страсбурге
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Европейский парламент запретил доступ в свои здания для дипломатов и госслужащих России и Белоруссии, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в твиттере.
"С сегодняшнего дня дипломаты и госслужащие России и Белоруссии не могут посещать здания Европарламента", — написала она.
Она также обвинила Москву и Минск в попытках "разрушить демократический порядок".
Резиденции Европарламента расположены в Брюсселе и Страсбурге.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 13:52
Премьер Польши назвал Варшаву режиссером антироссийских санкций
 
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