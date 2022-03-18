https://ria.ru/20220318/evroparlament-1778843738.html

Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента

Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента - РИА Новости, 18.03.2022

Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента

Европейский парламент запретил доступ в свои здания для дипломатов и госслужащих России и Белоруссии, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в твиттере. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:04

2022-03-18T14:04

2022-03-18T15:18

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Европейский парламент запретил доступ в свои здания для дипломатов и госслужащих России и Белоруссии, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в твиттере."С сегодняшнего дня дипломаты и госслужащие России и Белоруссии не могут посещать здания Европарламента", — написала она.Она также обвинила Москву и Минск в попытках "разрушить демократический порядок".Резиденции Европарламента расположены в Брюсселе и Страсбурге.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

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Владимир Лаврентьев

европарламент, роберта метсола, в мире, россия, белоруссия, европа