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В ДНР два человека пострадали при обстрелах со стороны украинских войск

В ДНР два человека пострадали при обстрелах со стороны украинских войск - РИА Новости, 18.03.2022

В ДНР два человека пострадали при обстрелах со стороны украинских войск

Два мирных жителя пострадали в пятницу в результате обстрела украинскими войсками ранее освобожденных территорий Донецкой народной республики, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:12

2022-03-18T13:12

2022-03-18T13:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство здравоохранения днр

россия

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в пятницу в результате обстрела украинскими войсками ранее освобожденных территорий Донецкой народной республики, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в ранее освобожденном населенном пункте Покровское (пригород Мариуполя) и населенном пункте Мелекино: женщина 1969 года рождения и мужчина (год рождения устанавливается)", - говорится в сообщении.Как отмечается, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр, россия