https://ria.ru/20220318/defitsit-1778828016.html

Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев

Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.03.2022

Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев

Дефицита продовольствия в России бояться не стоит, так как российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме, сообщил министр сельского... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:10

2022-03-18T13:10

2022-03-18T13:46

продукты

дмитрий патрушев

экономика

россия

цены

дефицит

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Дефицита продовольствия в России бояться не стоит, так как российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."Бояться дефицита точно не стоит, российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме", - заявил он в в эфире телеканала "Россия 24".Патрушев также отметил, что производители работают в условиях роста себестоимости, когда инфляционных рисков избежать нельзя.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

продукты, дмитрий патрушев, экономика, россия, цены, дефицит, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)