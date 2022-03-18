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Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев
Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.03.2022
Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев
Дефицита продовольствия в России бояться не стоит, так как российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме, сообщил министр сельского... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:10
2022-03-18T13:10
2022-03-18T13:46
продукты
дмитрий патрушев
экономика
россия
цены
дефицит
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Дефицита продовольствия в России бояться не стоит, так как российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."Бояться дефицита точно не стоит, российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме", - заявил он в в эфире телеканала "Россия 24".Патрушев также отметил, что производители работают в условиях роста себестоимости, когда инфляционных рисков избежать нельзя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
продукты, дмитрий патрушев, экономика, россия, цены, дефицит, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
13:10 18.03.2022 (обновлено: 13:46 18.03.2022)
Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев
Глава Минсельхоза Патрушев: бояться дефицита продуктов не стоит