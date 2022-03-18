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Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.03.2022
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Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев
Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.03.2022
Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев
Дефицита продовольствия в России бояться не стоит, так как российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме, сообщил министр сельского... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:10
2022-03-18T13:46
продукты
дмитрий патрушев
экономика
россия
цены
дефицит
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Дефицита продовольствия в России бояться не стоит, так как российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."Бояться дефицита точно не стоит, российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме", - заявил он в в эфире телеканала "Россия 24".Патрушев также отметил, что производители работают в условиях роста себестоимости, когда инфляционных рисков избежать нельзя.
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продукты, дмитрий патрушев, экономика, россия, цены, дефицит, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
13:10 18.03.2022 (обновлено: 13:46 18.03.2022)
 
Бояться дефицита продуктов не стоит, заявил Патрушев

Глава Минсельхоза Патрушев: бояться дефицита продуктов не стоит

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Дефицита продовольствия в России бояться не стоит, так как российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"Бояться дефицита точно не стоит, российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме", - заявил он в в эфире телеканала "Россия 24".
Патрушев также отметил, что производители работают в условиях роста себестоимости, когда инфляционных рисков избежать нельзя.
Ажиотаж эмоциональный – Песков об отсутствии необходимости закупать продукты впрок - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:34
В Кремле заявили, что скупать гречку и сахар в магазинах нет необходимости
 
ПродуктыДмитрий ПатрушевЭкономикаРоссияЦеныДефицитМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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