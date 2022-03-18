https://ria.ru/20220318/bayden-1778948090.html

Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России

Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России - РИА Новости, 18.03.2022

Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России

Президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:51

2022-03-18T21:51

2022-03-18T22:40

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си цзиньпин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на Украине, заявил высокопоставленный представитель администрации США."Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России", — сказал чиновник во время телефонного брифинга.Он не уточнил, идет ли речь о санкциях, добавив, что Байден обещал реакцию не только от США, "но и от всего мира". "Не буду обсуждать публично наши возможности", — добавил чиновник.Как позже объяснила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, Вашингтон действительно рассматривает возможность введения ограничений против Пекина, если тот поддержит Москву.При этом никаких конкретных требований Байден не выдвигал."Он лишь изложил свое видение относительно ситуации и того, что он считает важным, а также обозначил последствия определенных действий", — рассказал представитель Белого дома.На вопрос о том, ожидают ли в Вашингтоне каких-либо изменений в политике Пекина по украинскому вопросу, собеседник журналистов заявил, что США будут внимательно следить за принимаемыми в Китае в этой связи решениями.Байден также заявил, что политика Вашингтона в отношении Тайваня остается неизменной."США продолжают выступать против любых односторонних изменений статуса-кво", — указали в Белом доме.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220318/otnosheniya-1778924266.html

https://ria.ru/20220318/knr-1778927206.html

https://ria.ru/20220316/kitay-1778471674.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, китай, си цзиньпин, джо байден