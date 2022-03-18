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Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России - РИА Новости, 18.03.2022
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Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России
Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России - РИА Новости, 18.03.2022
Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России
Президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:51
2022-03-18T22:40
в мире
сша
россия
китай
си цзиньпин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на Украине, заявил высокопоставленный представитель администрации США."Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России", — сказал чиновник во время телефонного брифинга.Он не уточнил, идет ли речь о санкциях, добавив, что Байден обещал реакцию не только от США, "но и от всего мира". "Не буду обсуждать публично наши возможности", — добавил чиновник.Как позже объяснила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, Вашингтон действительно рассматривает возможность введения ограничений против Пекина, если тот поддержит Москву.При этом никаких конкретных требований Байден не выдвигал."Он лишь изложил свое видение относительно ситуации и того, что он считает важным, а также обозначил последствия определенных действий", — рассказал представитель Белого дома.На вопрос о том, ожидают ли в Вашингтоне каких-либо изменений в политике Пекина по украинскому вопросу, собеседник журналистов заявил, что США будут внимательно следить за принимаемыми в Китае в этой связи решениями.Байден также заявил, что политика Вашингтона в отношении Тайваня остается неизменной."США продолжают выступать против любых односторонних изменений статуса-кво", — указали в Белом доме.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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в мире, сша, россия, китай, си цзиньпин, джо байден
21:51 18.03.2022 (обновлено: 22:40 18.03.2022)
 
Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России

Президент США Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на Украине, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
"Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России", — сказал чиновник во время телефонного брифинга.
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Он не уточнил, идет ли речь о санкциях, добавив, что Байден обещал реакцию не только от США, "но и от всего мира".
"Не буду обсуждать публично наши возможности", — добавил чиновник.
Как позже объяснила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, Вашингтон действительно рассматривает возможность введения ограничений против Пекина, если тот поддержит Москву.
При этом никаких конкретных требований Байден не выдвигал.
"Он лишь изложил свое видение относительно ситуации и того, что он считает важным, а также обозначил последствия определенных действий", — рассказал представитель Белого дома.
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На вопрос о том, ожидают ли в Вашингтоне каких-либо изменений в политике Пекина по украинскому вопросу, собеседник журналистов заявил, что США будут внимательно следить за принимаемыми в Китае в этой связи решениями.
Байден также заявил, что политика Вашингтона в отношении Тайваня остается неизменной.
"США продолжают выступать против любых односторонних изменений статуса-кво", — указали в Белом доме.
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Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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