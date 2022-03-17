https://ria.ru/20220317/zhivotnye-1778728811.html

В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов

В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов - РИА Новости, 17.03.2022

В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов

Полиция в Волгограде задержала жителя Карачаево-Черкесии, который в грузовой "Газели" вез без документов двух львят, пуму, обезьяну, птицу и рога сайгака,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:19

2022-03-17T19:19

2022-03-17T19:19

животные

происшествия

волгоград

россия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

карачаево-черкесская республика (кчр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Полиция в Волгограде задержала жителя Карачаево-Черкесии, который в грузовой "Газели" вез без документов двух львят, пуму, обезьяну, птицу и рога сайгака, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По информации Волк, сотрудники ДПС в Волгограде остановили грузовую "Газель" и обнаружили в ней экзотических животных."Водитель, житель Карачаево-Черкесской республики, в клетках перевозил двух львят, пуму, обезьяну и птицу, вид которой идентифицируют специалисты. Кроме того, в коробках находились рога, предположительно сайгака", - сказала Волк.Отмечается, что у водителя - жителя Карачаево-Черкесии - документов на перевозку животных не оказалось.По информации Волк, животных осмотрел ветеринар, он определил, что звери истощены. Их отвезли в ветеринарную клинику, а затем разместили в вольерах кинологического центра полиции. Водитель доставлен в отдел.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/krokodil-1772780610.html

https://ria.ru/20220214/kot-1772741308.html

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

животные, происшествия, волгоград, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), карачаево-черкесская республика (кчр)