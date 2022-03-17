https://ria.ru/20220317/zhivotnye-1778728811.html
В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов
В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов - РИА Новости, 17.03.2022
В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов
Полиция в Волгограде задержала жителя Карачаево-Черкесии, который в грузовой "Газели" вез без документов двух львят, пуму, обезьяну, птицу и рога сайгака,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:19
2022-03-17T19:19
2022-03-17T19:19
животные
происшествия
волгоград
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Полиция в Волгограде задержала жителя Карачаево-Черкесии, который в грузовой "Газели" вез без документов двух львят, пуму, обезьяну, птицу и рога сайгака, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По информации Волк, сотрудники ДПС в Волгограде остановили грузовую "Газель" и обнаружили в ней экзотических животных."Водитель, житель Карачаево-Черкесской республики, в клетках перевозил двух львят, пуму, обезьяну и птицу, вид которой идентифицируют специалисты. Кроме того, в коробках находились рога, предположительно сайгака", - сказала Волк.Отмечается, что у водителя - жителя Карачаево-Черкесии - документов на перевозку животных не оказалось.По информации Волк, животных осмотрел ветеринар, он определил, что звери истощены. Их отвезли в ветеринарную клинику, а затем разместили в вольерах кинологического центра полиции. Водитель доставлен в отдел.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/krokodil-1772780610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, происшествия, волгоград, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), карачаево-черкесская республика (кчр)
В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов
В Волгограде задержали фургон, перевозивший двух львят, пуму и обезьяну без документов