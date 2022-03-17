Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/zhivotnye-1778728811.html
В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов
В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов - РИА Новости, 17.03.2022
В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов
Полиция в Волгограде задержала жителя Карачаево-Черкесии, который в грузовой "Газели" вез без документов двух львят, пуму, обезьяну, птицу и рога сайгака,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:19
2022-03-17T19:19
животные
происшествия
волгоград
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
карачаево-черкесская республика (кчр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Полиция в Волгограде задержала жителя Карачаево-Черкесии, который в грузовой "Газели" вез без документов двух львят, пуму, обезьяну, птицу и рога сайгака, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По информации Волк, сотрудники ДПС в Волгограде остановили грузовую "Газель" и обнаружили в ней экзотических животных."Водитель, житель Карачаево-Черкесской республики, в клетках перевозил двух львят, пуму, обезьяну и птицу, вид которой идентифицируют специалисты. Кроме того, в коробках находились рога, предположительно сайгака", - сказала Волк.Отмечается, что у водителя - жителя Карачаево-Черкесии - документов на перевозку животных не оказалось.По информации Волк, животных осмотрел ветеринар, он определил, что звери истощены. Их отвезли в ветеринарную клинику, а затем разместили в вольерах кинологического центра полиции. Водитель доставлен в отдел.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/krokodil-1772780610.html
https://ria.ru/20220214/kot-1772741308.html
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
животные, происшествия, волгоград, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), карачаево-черкесская республика (кчр)
19:19 17.03.2022
 
В Волгограде задержали фургон, перевозивший животных без документов

В Волгограде задержали фургон, перевозивший двух львят, пуму и обезьяну без документов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Полиция в Волгограде задержала жителя Карачаево-Черкесии, который в грузовой "Газели" вез без документов двух львят, пуму, обезьяну, птицу и рога сайгака, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По информации Волк, сотрудники ДПС в Волгограде остановили грузовую "Газель" и обнаружили в ней экзотических животных.
Крокодил - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 18:52В России
В аэропорту Самары среди багажа нашли шкуру крокодила
"Водитель, житель Карачаево-Черкесской республики, в клетках перевозил двух львят, пуму, обезьяну и птицу, вид которой идентифицируют специалисты. Кроме того, в коробках находились рога, предположительно сайгака", - сказала Волк.
Отмечается, что у водителя - жителя Карачаево-Черкесии - документов на перевозку животных не оказалось.
По информации Волк, животных осмотрел ветеринар, он определил, что звери истощены. Их отвезли в ветеринарную клинику, а затем разместили в вольерах кинологического центра полиции. Водитель доставлен в отдел.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 16:16
Суд отправил в колонию супругов из Северодвинска, насмерть замучивших кота
 
ЖивотныеПроисшествияВолгоградРоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала