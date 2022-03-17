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Президент ЮАР призвал возродить Движение неприсоединения - РИА Новости, 17.03.2022
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Президент ЮАР призвал возродить Движение неприсоединения
Президент ЮАР призвал возродить Движение неприсоединения - РИА Новости, 17.03.2022
Президент ЮАР призвал возродить Движение неприсоединения
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в свете конфликта на Украине призвал работать над возрождением Движения неприсоединения, а также заявил о слабости ООН в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:26
2022-03-17T16:26
в мире
юар
сирил рамафоса
движение неприсоединения
оон
россия
африка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в свете конфликта на Украине призвал работать над возрождением Движения неприсоединения, а также заявил о слабости ООН в сложившейся ситуации.Движение неприсоединения - международная организация, основанная в 1961 году во время холодной войны. Она объединяла государства Азии, Африки, Латинской Америки и Европы, которые заявляли, что не относятся к советскому военному блоку или же к западному."Мы должны работать над возрождением Движения неприсоединения, чтобы те страны, которые не участвуют в соперничестве за гегемонию между крупными державами, могли работать вместе для построения мира во всем мире", - подчеркнул президент ЮАР, выступая в парламенте. Слова лидера приводятся в его Twitter.Хотя ЮАР и солидарна с позицией ООН, которая призывает прекратить военные действия на Украине, вся ситуация продемонстрировала "слабость структуры и практических действий" организации, отметил президент. По его словам, необходимо передерживаться многостороннего подхода к решению вопросов мира и безопасности.Рамафоса также добавил, что ЮАР готова поддержать усилия по прекращению конфликта на Украине и достижению прочного мира.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
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в мире, юар, сирил рамафоса, движение неприсоединения, оон, россия, африка, вооруженные силы рф, владимир путин
16:26 17.03.2022
 
Президент ЮАР призвал возродить Движение неприсоединения

Президент ЮАР в свете конфликта на Украине призвал возродить Движение неприсоединения

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в свете конфликта на Украине призвал работать над возрождением Движения неприсоединения, а также заявил о слабости ООН в сложившейся ситуации.
Движение неприсоединения - международная организация, основанная в 1961 году во время холодной войны. Она объединяла государства Азии, Африки, Латинской Америки и Европы, которые заявляли, что не относятся к советскому военному блоку или же к западному.
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"Мы должны работать над возрождением Движения неприсоединения, чтобы те страны, которые не участвуют в соперничестве за гегемонию между крупными державами, могли работать вместе для построения мира во всем мире", - подчеркнул президент ЮАР, выступая в парламенте. Слова лидера приводятся в его Twitter.
Хотя ЮАР и солидарна с позицией ООН, которая призывает прекратить военные действия на Украине, вся ситуация продемонстрировала "слабость структуры и практических действий" организации, отметил президент. По его словам, необходимо передерживаться многостороннего подхода к решению вопросов мира и безопасности.
Рамафоса также добавил, что ЮАР готова поддержать усилия по прекращению конфликта на Украине и достижению прочного мира.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
 
В миреЮАРСирил РамафосаДвижение неприсоединенияООНРоссияАфрикаВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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