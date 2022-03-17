https://ria.ru/20220317/vyplaty-1778656579.html

Мишустин поручил подготовить параметры повышения соцвыплат

Мишустин поручил подготовить параметры повышения соцвыплат - РИА Новости, 17.03.2022

Мишустин поручил подготовить параметры повышения соцвыплат

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда РФ и министерству финансов РФ представить в правительство параметры повышения социальных выплат... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:50

2022-03-17T13:50

2022-03-17T13:59

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_010156df1a69b69edb7a842cf8118de7.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда РФ и министерству финансов РФ представить в правительство параметры повышения социальных выплат гражданам России, о своем решении Мишустин сообщил на заседании кабмина в четверг."Еще одно поручение президента касается увеличения размера всех социальных выплат. Включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Прошу министерство труда и социальной защиты совместно с министерством финансов представить в правительство параметры такого повышения. Конечно, это нужно делать в тесном контакте с регионами", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220316/vyplaty-1778546620.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество