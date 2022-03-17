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Мишустин поручил подготовить параметры повышения соцвыплат
Мишустин поручил подготовить параметры повышения соцвыплат - РИА Новости, 17.03.2022
Мишустин поручил подготовить параметры повышения соцвыплат
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда РФ и министерству финансов РФ представить в правительство параметры повышения социальных выплат... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:50
2022-03-17T13:50
2022-03-17T13:59
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда РФ и министерству финансов РФ представить в правительство параметры повышения социальных выплат гражданам России, о своем решении Мишустин сообщил на заседании кабмина в четверг."Еще одно поручение президента касается увеличения размера всех социальных выплат. Включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Прошу министерство труда и социальной защиты совместно с министерством финансов представить в правительство параметры такого повышения. Конечно, это нужно делать в тесном контакте с регионами", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество
13:50 17.03.2022 (обновлено: 13:59 17.03.2022)
Мишустин поручил подготовить параметры повышения соцвыплат
Мишустин поручил Минтруду и Минфину представить параметры повышения соцвыплат
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда РФ и министерству финансов РФ представить в правительство параметры повышения социальных выплат гражданам России, о своем решении Мишустин сообщил на заседании кабмина в четверг.
"Еще одно поручение президента касается увеличения размера всех социальных выплат. Включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Прошу министерство труда и социальной защиты совместно с министерством финансов представить в правительство параметры такого повышения. Конечно, это нужно делать в тесном контакте с регионами", - сказал Мишустин.