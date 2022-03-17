Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/vmeshatelstvo-1778693749.html
В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России
В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России - РИА Новости, 17.03.2022
В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России
Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:29
2022-03-17T16:39
политика
россия
госдума рф
михаил делягин
андрей луговой
лдпр
юрий синельщиков
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных палаты."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет образовать Комиссию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России", - говорится в документе.Отмечается, что к основным задачам комиссии относятся изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства, а также подготовка предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о фактах вмешательства.Согласно второму проекту постановления, внесенному следом, председателем комиссии избирается депутат Госдумы Василий Пискарев ("Единая Россия"), а его заместителями Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду"), Андрей Луговой (ЛДПР), Юрий Синельщиков (КПРФ), Роза Чемерис ("Новые люди").
https://ria.ru/20220216/vmeshatelstvo-1773058349.html
https://ria.ru/20220204/vmeshatelstvo-1771047862.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, госдума рф, михаил делягин, андрей луговой, лдпр, юрий синельщиков, кпрф
16:29 17.03.2022 (обновлено: 16:39 17.03.2022)
 
В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России

В Госдуму внесли проект о комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных палаты.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет образовать Комиссию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России", - говорится в документе.
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 10:41
В Совфеде увидели в обращении Байдена к россиянам признаки вмешательства
Отмечается, что к основным задачам комиссии относятся изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства, а также подготовка предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о фактах вмешательства.
Согласно второму проекту постановления, внесенному следом, председателем комиссии избирается депутат Госдумы Василий Пискарев ("Единая Россия"), а его заместителями Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду"), Андрей Луговой (ЛДПР), Юрий Синельщиков (КПРФ), Роза Чемерис ("Новые люди").
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:26
Россия и Китай намерены противостоять вмешательству во внутренние дела
 
ПолитикаРоссияГосдума РФМихаил ДелягинАндрей ЛуговойЛДПРЮрий СинельщиковКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала