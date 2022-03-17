https://ria.ru/20220317/vmeshatelstvo-1778693749.html
В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России
В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России - РИА Новости, 17.03.2022
В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России
Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:29
2022-03-17T16:29
2022-03-17T16:39
политика
россия
госдума рф
михаил делягин
андрей луговой
лдпр
юрий синельщиков
кпрф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных палаты."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет образовать Комиссию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России", - говорится в документе.Отмечается, что к основным задачам комиссии относятся изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства, а также подготовка предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о фактах вмешательства.Согласно второму проекту постановления, внесенному следом, председателем комиссии избирается депутат Госдумы Василий Пискарев ("Единая Россия"), а его заместителями Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду"), Андрей Луговой (ЛДПР), Юрий Синельщиков (КПРФ), Роза Чемерис ("Новые люди").
https://ria.ru/20220216/vmeshatelstvo-1773058349.html
https://ria.ru/20220204/vmeshatelstvo-1771047862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, михаил делягин, андрей луговой, лдпр, юрий синельщиков, кпрф
16:29 17.03.2022 (обновлено: 16:39 17.03.2022)
В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России
В Госдуму внесли проект о комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России