https://ria.ru/20220317/vmeshatelstvo-1778693749.html

В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России

В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России - РИА Новости, 17.03.2022

В ГД внесли проект о комиссии по расследованию вмешательства в дела России

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:29

2022-03-17T16:29

2022-03-17T16:39

политика

россия

госдума рф

михаил делягин

андрей луговой

лдпр

юрий синельщиков

кпрф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных палаты."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет образовать Комиссию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России", - говорится в документе.Отмечается, что к основным задачам комиссии относятся изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства, а также подготовка предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о фактах вмешательства.Согласно второму проекту постановления, внесенному следом, председателем комиссии избирается депутат Госдумы Василий Пискарев ("Единая Россия"), а его заместителями Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду"), Андрей Луговой (ЛДПР), Юрий Синельщиков (КПРФ), Роза Чемерис ("Новые люди").

https://ria.ru/20220216/vmeshatelstvo-1773058349.html

https://ria.ru/20220204/vmeshatelstvo-1771047862.html

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Ольга Маркова

политика, россия, госдума рф, михаил делягин, андрей луговой, лдпр, юрий синельщиков, кпрф