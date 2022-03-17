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Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк расстрелял их дом - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/tank-1778696334.html
Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк расстрелял их дом
Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк расстрелял их дом - РИА Новости, 17.03.2022
Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк расстрелял их дом
Беженцы из Мариуполя рассказали РИА Новости, как из украинского танка расстреляли подъезд их дома, возле которого люди готовили себе еду. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:41
2022-03-17T16:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
ситуация в днр и лнр
украина
россия
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ТАГАНРОГ, 17 мар - РИА Новости. Беженцы из Мариуполя рассказали РИА Новости, как из украинского танка расстреляли подъезд их дома, возле которого люди готовили себе еду.Наталья со всей своей семьёй - с мужем, дочками, внучками, в том числе с младенцем, и зятьями - эвакуировалась из Мариуполя в Таганрог. По ее словам, украинские военные на протяжении долгого времени не давали им и другим жителям их дома сбежать в безопасное место, а однажды и вовсе их подъезд расстреляли из танка."Подъехал украинский танк и стрелял. Свет отключили, газ, и люди выходили готовить у подъезда, а тут танк подъезжает и стреляет по людям. Собрались мы бежать, только выйдем - автоматные очереди. Они как будто не хотят оставлять свидетелей этого безумия", - говорит Наталья.Когда им удалось выбраться из квартиры, семья укрылась в подвале баптистской церкви. Пробыли там два дня, и священник объявил, что можно эвакуироваться, к церкви подогнали несколько автобусов."Люди стали выходить, тут же автоматные очереди, люди попрятались. И снарядом - в машины. Благо мы были в подвале", - рассказала Наталья.Чудом им удалось добраться до блокпоста ДНР, по словам женщины, военные их встретили хорошо: накормили, напоили чаем, а потом уже переправили в Россию."Мы шокированы приемом. Хлеб, сухпайки, горячий чай. Манюничке принесли детское питание. Сотрудник МЧС за свои деньги купил ей памперсы. У нас же русских денег нет. Это золотые люди", - рассказала беженка.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778673225.html
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в мире, мариуполь, ситуация в днр и лнр, украина, россия
16:41 17.03.2022
 
Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк расстрелял их дом

Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинские военные расстреляли их дом из танка

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ТАГАНРОГ, 17 мар - РИА Новости. Беженцы из Мариуполя рассказали РИА Новости, как из украинского танка расстреляли подъезд их дома, возле которого люди готовили себе еду.
Наталья со всей своей семьёй - с мужем, дочками, внучками, в том числе с младенцем, и зятьями - эвакуировалась из Мариуполя в Таганрог. По ее словам, украинские военные на протяжении долгого времени не давали им и другим жителям их дома сбежать в безопасное место, а однажды и вовсе их подъезд расстреляли из танка.
Ни света, ни газа, ни воды – беженцы рассказали, как жили в Мариуполе последние две недели - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 15:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженка рассказала, как жила в Мариуполе под обстрелами без света и воды
"Подъехал украинский танк и стрелял. Свет отключили, газ, и люди выходили готовить у подъезда, а тут танк подъезжает и стреляет по людям. Собрались мы бежать, только выйдем - автоматные очереди. Они как будто не хотят оставлять свидетелей этого безумия", - говорит Наталья.
Когда им удалось выбраться из квартиры, семья укрылась в подвале баптистской церкви. Пробыли там два дня, и священник объявил, что можно эвакуироваться, к церкви подогнали несколько автобусов.
"Люди стали выходить, тут же автоматные очереди, люди попрятались. И снарядом - в машины. Благо мы были в подвале", - рассказала Наталья.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Чудом им удалось добраться до блокпоста ДНР, по словам женщины, военные их встретили хорошо: накормили, напоили чаем, а потом уже переправили в Россию.
"Мы шокированы приемом. Хлеб, сухпайки, горячий чай. Манюничке принесли детское питание. Сотрудник МЧС за свои деньги купил ей памперсы. У нас же русских денег нет. Это золотые люди", - рассказала беженка.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
"Азовцы просто прятались за нами". Беженцы покидают Мариуполь
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

Люди в Мариуполе
1 из 12

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

Автомобиль с беженцами на выезде из Мариуполя
2 из 12

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

Местные жители везут тележку с продуктами возле магазина Metro в Мариуполе
3 из 12

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

Беженцы на дороге из Мариуполя
4 из 12

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

Народная милиция ДНР в Мариуполе
5 из 12

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

Беженцы на дороге из Мариуполя
6 из 12

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

Военнослужащий НА ДНР указывает дорогу беженцам на автомобиле покидающим Мариуполь
7 из 12

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

Военнослужащие народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из Мариуполя
8 из 12

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

Военнослужащий НА ДНР общается с беженцами на выезде из Мариуполя
9 из 12

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

Женщина в автомобиле на выезде из Мариуполя
10 из 12

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

Мужчина везет тележку с продуктами на дороге в Мариуполе
11 из 12

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

Собака в багажнике автомобиля беженцев покидающих Мариуполь
12 из 12

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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