https://ria.ru/20220317/tank-1778696334.html

Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк расстрелял их дом

Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк расстрелял их дом - РИА Новости, 17.03.2022

Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк расстрелял их дом

Беженцы из Мариуполя рассказали РИА Новости, как из украинского танка расстреляли подъезд их дома, возле которого люди готовили себе еду. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:41

2022-03-17T16:41

2022-03-17T16:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

ситуация в днр и лнр

украина

россия

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ТАГАНРОГ, 17 мар - РИА Новости. Беженцы из Мариуполя рассказали РИА Новости, как из украинского танка расстреляли подъезд их дома, возле которого люди готовили себе еду.Наталья со всей своей семьёй - с мужем, дочками, внучками, в том числе с младенцем, и зятьями - эвакуировалась из Мариуполя в Таганрог. По ее словам, украинские военные на протяжении долгого времени не давали им и другим жителям их дома сбежать в безопасное место, а однажды и вовсе их подъезд расстреляли из танка."Подъехал украинский танк и стрелял. Свет отключили, газ, и люди выходили готовить у подъезда, а тут танк подъезжает и стреляет по людям. Собрались мы бежать, только выйдем - автоматные очереди. Они как будто не хотят оставлять свидетелей этого безумия", - говорит Наталья.Когда им удалось выбраться из квартиры, семья укрылась в подвале баптистской церкви. Пробыли там два дня, и священник объявил, что можно эвакуироваться, к церкви подогнали несколько автобусов."Люди стали выходить, тут же автоматные очереди, люди попрятались. И снарядом - в машины. Благо мы были в подвале", - рассказала Наталья.Чудом им удалось добраться до блокпоста ДНР, по словам женщины, военные их встретили хорошо: накормили, напоили чаем, а потом уже переправили в Россию."Мы шокированы приемом. Хлеб, сухпайки, горячий чай. Манюничке принесли детское питание. Сотрудник МЧС за свои деньги купил ей памперсы. У нас же русских денег нет. Это золотые люди", - рассказала беженка.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778673225.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, ситуация в днр и лнр, украина, россия