https://ria.ru/20220317/student-1778702750.html

Студент из Мариуполя, уехавший в Россию, не может связаться с родными

Студент из Мариуполя, уехавший в Россию, не может связаться с родными - РИА Новости, 17.03.2022

Студент из Мариуполя, уехавший в Россию, не может связаться с родными

Студент из Мариуполя, который эвакуировался в Таганрог, рассказал РИА Новости, что две недели не может связаться со своей матерью в Волновахе, где были... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:11

2022-03-17T17:11

2022-03-17T17:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

волноваха

мариуполь

ситуация в днр и лнр

украина

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ТАГАНРОГ, 17 мар - РИА Новости. Студент из Мариуполя, который эвакуировался в Таганрог, рассказал РИА Новости, что две недели не может связаться со своей матерью в Волновахе, где были ожесточенные бои.Студент Артем вместе со своей девушкой прибыл из Мариуполя в Таганрог, где разместился в пункте временного пребывания. По его словам, решение об эвакуации они приняли, когда в их многоэтажку попал третий снаряд. С начала марта в доме не было воды, света и газа. Артем отметил, что приходилось готовить еду на костре у подъезда под обстрелами."Моя мама в Волновахе, а ее сестра и моя бабушка остались в Рыбинском, это под Волновахой. Там тоже ожесточенные бои. Связи нет с ними уже две недели. Это очень сложно. Думаю, поехать в Донецк, а там уже найти их. Маму зовут Кондратова Татьяна Витальевна", - сказал Артем.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778673225.html

россия

волноваха

мариуполь

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, волноваха, мариуполь, ситуация в днр и лнр, украина