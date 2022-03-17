15:14 17.03.2022 (обновлено: 16:20 17.03.2022)
Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75%
Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75% и сократил объем выкупа активов с рынка
© Henry Nicholls/File PhotoЗдание Банка Англии в Лондоне
© Henry Nicholls/File Photo
Здание Банка Англии в Лондоне
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5% годовых, однако сократил программу выкупа активов с рынка на 28 миллиардов фунтов стерлингов, следует из пресс-релиза регулятора.
Центробанк снизил объем выкупа активов с рынка до 867 миллиардов фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций теперь составляет 847 миллиардов фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов. Ранее объем выкупа активов составлял 895 миллиардов фунтов.
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Решения Центробанка совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.
"Комитет (Банка Англии по монетарной политики - ред.) устанавливает монетарную политику с целью достичь целевого уровня инфляции в 2%, а также поддержать устойчивый рост (экономики - ред.) и занятость. На заседании 16 марта 2022 года комитет большинством голосов... проголосовал за повышение банковской ставки... до 0,75%", - говорится в сообщении регулятора.
Британский Центробанк отмечает, что конфликт на Украине привел к дальнейшему значительному повышению цен на энергоносители, сырье и продукты питания, в связи с чем увеличились и инфляционные риски в мире. Также ожидается увеличения числа перебоев с поставками и неопределенности по прогнозам дальнейшего роста экономики.
Банк Англии ожидает, что ВВП Великобритании в первом квартале вырастет на 0,75%. Инфляция в стране, согласно прогнозам Центробанка, в феврале и марте будет находиться на уровне 6%, в апреле она ускорится до 8% и будет находиться на этом уровне в течение всего второго квартала.
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