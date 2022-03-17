https://ria.ru/20220317/stavka-1778674136.html

Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75%

Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75% - РИА Новости, 17.03.2022

Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75%

Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5% годовых, однако сократил программу выкупа активов с рынка на 28 миллиардов... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:14

2022-03-17T15:14

2022-03-17T16:20

экономика

великобритания

центральный банк великобритании

ключевая ставка

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5% годовых, однако сократил программу выкупа активов с рынка на 28 миллиардов фунтов стерлингов, следует из пресс-релиза регулятора.Центробанк снизил объем выкупа активов с рынка до 867 миллиардов фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций теперь составляет 847 миллиардов фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов. Ранее объем выкупа активов составлял 895 миллиардов фунтов.Решения Центробанка совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.Британский Центробанк отмечает, что конфликт на Украине привел к дальнейшему значительному повышению цен на энергоносители, сырье и продукты питания, в связи с чем увеличились и инфляционные риски в мире. Также ожидается увеличения числа перебоев с поставками и неопределенности по прогнозам дальнейшего роста экономики.Банк Англии ожидает, что ВВП Великобритании в первом квартале вырастет на 0,75%. Инфляция в стране, согласно прогнозам Центробанка, в феврале и марте будет находиться на уровне 6%, в апреле она ускорится до 8% и будет находиться на этом уровне в течение всего второго квартала.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

https://ria.ru/20220316/stavka-1778561714.html

великобритания

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, великобритания, центральный банк великобритании, ключевая ставка