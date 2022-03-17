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В СПЧ прокомментировали возможность возврата смертной казни в России - РИА Новости, 17.03.2022
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В СПЧ прокомментировали возможность возврата смертной казни в России
В СПЧ прокомментировали возможность возврата смертной казни в России - РИА Новости, 17.03.2022
В СПЧ прокомментировали возможность возврата смертной казни в России
Возврат смертной казни в РФ вряд ли возможен, партии могут делать заявления для поднятия рейтинга, но одно дело заявить, другое – организовать проведение... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:59
2022-03-17T10:59
здоровье - общество
андрей клишас
россия
совет европы
совет федерации рф
татьяна москалькова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возврат смертной казни в РФ вряд ли возможен, партии могут делать заявления для поднятия рейтинга, но одно дело заявить, другое – организовать проведение референдума, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.Ранее фракция ЛДПР в Госдуме выпустила заявление, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы."Партии могут делать какие угодно заявления, особенно в период, когда нужно повышать рейтинг и так далее. Это предложение партии, они имеют право на это. У них один взгляд, у меня другой. Но я не думаю, что это произойдет… О референдуме есть процедуры, прописанные, как он организуется и проводится. Можно заявить что угодно, но организовать – это уже другой вопрос", - сообщил Точенов.Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила РИА Новости, что приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас говорил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством нашей страны в Совете Европы.
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здоровье - общество, андрей клишас, россия, совет европы, совет федерации рф, татьяна москалькова
10:59 17.03.2022
 
В СПЧ прокомментировали возможность возврата смертной казни в России

Секретарь СПЧ Точенов: возврат смертной казни в России вряд ли возможен

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возврат смертной казни в РФ вряд ли возможен, партии могут делать заявления для поднятия рейтинга, но одно дело заявить, другое – организовать проведение референдума, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.
Ранее фракция ЛДПР в Госдуме выпустила заявление, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы.
"Партии могут делать какие угодно заявления, особенно в период, когда нужно повышать рейтинг и так далее. Это предложение партии, они имеют право на это. У них один взгляд, у меня другой. Но я не думаю, что это произойдет… О референдуме есть процедуры, прописанные, как он организуется и проводится. Можно заявить что угодно, но организовать – это уже другой вопрос", - сообщил Точенов.
Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила РИА Новости, что приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас говорил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством нашей страны в Совете Европы.
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