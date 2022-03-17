https://ria.ru/20220317/spch-1778608186.html

В СПЧ прокомментировали возможность возврата смертной казни в России

В СПЧ прокомментировали возможность возврата смертной казни в России - РИА Новости, 17.03.2022

В СПЧ прокомментировали возможность возврата смертной казни в России

Возврат смертной казни в РФ вряд ли возможен, партии могут делать заявления для поднятия рейтинга, но одно дело заявить, другое – организовать проведение... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:59

2022-03-17T10:59

2022-03-17T10:59

здоровье - общество

андрей клишас

россия

совет европы

совет федерации рф

татьяна москалькова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возврат смертной казни в РФ вряд ли возможен, партии могут делать заявления для поднятия рейтинга, но одно дело заявить, другое – организовать проведение референдума, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.Ранее фракция ЛДПР в Госдуме выпустила заявление, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы."Партии могут делать какие угодно заявления, особенно в период, когда нужно повышать рейтинг и так далее. Это предложение партии, они имеют право на это. У них один взгляд, у меня другой. Но я не думаю, что это произойдет… О референдуме есть процедуры, прописанные, как он организуется и проводится. Можно заявить что угодно, но организовать – это уже другой вопрос", - сообщил Точенов.Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила РИА Новости, что приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас говорил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством нашей страны в Совете Европы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/kazn-1777870623.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, андрей клишас, россия, совет европы, совет федерации рф, татьяна москалькова