https://ria.ru/20220317/soyuz-1778691757.html

Госкомиссия утвердила экипаж космического корабля "Союз МС-21"

Госкомиссия утвердила экипаж космического корабля "Союз МС-21" - РИА Новости, 17.03.2022

Госкомиссия утвердила экипаж космического корабля "Союз МС-21"

Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение разрешить пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором к Международной космической станции... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:22

2022-03-17T16:22

2022-03-17T16:34

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

россия

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение разрешить пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором к Международной космической станции отправится экипаж из трех россиян, сообщает в четверг "Роскосмос"."Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "С. П. Королев" ("Союз МС-21") … Также подтверждена готовность ракеты к пуску 18 марта", - говорится в релизе.В экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого полет корабля 18 марта назвали "Бауманским стартом", а самому "Союзу" присвоили имя "Королев" - в честь легендарного конструктора, который также был выпускником этого технического вуза. Ракету украсили гербом университета. В дублирующем экипаже Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Возвращение на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая планируется 30 марта на корабле "Союз МС-19".

https://ria.ru/20220311/mks-1777773627.html

https://ria.ru/20220314/mks-1778003636.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, россия