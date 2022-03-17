16:22 17.03.2022 (обновлено: 16:34 17.03.2022)
Госкомиссия утвердила экипаж космического корабля "Союз МС-21"
Госкомиссия утвердила Артемьева, Матвеева и Корсакова для полета на "Союзе МС-21"
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение разрешить пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором к Международной космической станции отправится экипаж из трех россиян, сообщает в четверг "Роскосмос".
"Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "С. П. Королев" ("Союз МС-21") … Также подтверждена готовность ракеты к пуску 18 марта", - говорится в релизе.
В экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого полет корабля 18 марта назвали "Бауманским стартом", а самому "Союзу" присвоили имя "Королев" - в честь легендарного конструктора, который также был выпускником этого технического вуза. Ракету украсили гербом университета. В дублирующем экипаже Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.
Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Возвращение на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая планируется 30 марта на корабле "Союз МС-19".