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Госкомиссия утвердила экипаж космического корабля "Союз МС-21" - РИА Новости, 17.03.2022
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Госкомиссия утвердила экипаж космического корабля "Союз МС-21"
Госкомиссия утвердила экипаж космического корабля "Союз МС-21" - РИА Новости, 17.03.2022
Госкомиссия утвердила экипаж космического корабля "Союз МС-21"
Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение разрешить пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором к Международной космической станции... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:22
2022-03-17T16:34
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
россия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение разрешить пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором к Международной космической станции отправится экипаж из трех россиян, сообщает в четверг "Роскосмос"."Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "С. П. Королев" ("Союз МС-21") … Также подтверждена готовность ракеты к пуску 18 марта", - говорится в релизе.В экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого полет корабля 18 марта назвали "Бауманским стартом", а самому "Союзу" присвоили имя "Королев" - в честь легендарного конструктора, который также был выпускником этого технического вуза. Ракету украсили гербом университета. В дублирующем экипаже Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Возвращение на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая планируется 30 марта на корабле "Союз МС-19".
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, россия
16:22 17.03.2022 (обновлено: 16:34 17.03.2022)
 
Госкомиссия утвердила экипаж космического корабля "Союз МС-21"

Госкомиссия утвердила Артемьева, Матвеева и Корсакова для полета на "Союзе МС-21"

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-21 во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение разрешить пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором к Международной космической станции отправится экипаж из трех россиян, сообщает в четверг "Роскосмос".
"Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "С. П. Королев" ("Союз МС-21") … Также подтверждена готовность ракеты к пуску 18 марта", - говорится в релизе.
МКС - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 23:15
Орбиту МКС скорректировали перед прилетом российского экипажа
В экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого полет корабля 18 марта назвали "Бауманским стартом", а самому "Союзу" присвоили имя "Королев" - в честь легендарного конструктора, который также был выпускником этого технического вуза. Ракету украсили гербом университета. В дублирующем экипаже Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.
Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Возвращение на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая планируется 30 марта на корабле "Союз МС-19".
Астронавт NASA Марк Ванде Хай
14 марта, 10:20
"Роскосмос" опроверг слухи, что оставит американского астронавта на МКС
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосРоссия
 
 
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