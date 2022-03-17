https://ria.ru/20220317/sotsseti-1778706969.html

Захарова призвала наладить работу российских соцсетей

Захарова призвала наладить работу российских соцсетей - РИА Новости, 17.03.2022

Захарова призвала наладить работу российских соцсетей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает необходимым наладить нормальную работу российских соцсетей. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:28

2022-03-17T17:28

2022-03-17T17:28

общество

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает необходимым наладить нормальную работу российских соцсетей.По ее словам, "нужно наращивать свои платформы", которые должны быть интересными, функциональными и при этом работать по закону."Сколько можно ждать, звать и просить, чтобы, наконец, заработали отечественные социальные сети? Мы просим как люди, которые много лет занимаются информационной средой, мы просим и объясняем. Я очень надеюсь, что в ближайшее время - это уже не год должен быть, это месяц максимум - нормально заработает Rutube, чтобы он был полноценной платформой", - сказала Захарова, выступая на парламентских слушаниях комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на тему "О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков".Захарова подчеркнула, что необходимо оградить россиян от "уродской логики" оправдания насилия и "отказа от правды".

https://ria.ru/20220315/sotsseti-1778182630.html

https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777801087.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова