Захарова призвала наладить работу российских соцсетей
Представитель МИД Захарова призвала наладить работу российских соцсетей
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает необходимым наладить нормальную работу российских соцсетей.
По ее словам, "нужно наращивать свои платформы", которые должны быть интересными, функциональными и при этом работать по закону.
"Сколько можно ждать, звать и просить, чтобы, наконец, заработали отечественные социальные сети? Мы просим как люди, которые много лет занимаются информационной средой, мы просим и объясняем. Я очень надеюсь, что в ближайшее время - это уже не год должен быть, это месяц максимум - нормально заработает Rutube, чтобы он был полноценной платформой", - сказала Захарова, выступая на парламентских слушаниях комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на тему "О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков".
Захарова подчеркнула, что необходимо оградить россиян от "уродской логики" оправдания насилия и "отказа от правды".
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