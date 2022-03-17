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Захарова призвала наладить работу российских соцсетей - РИА Новости, 17.03.2022
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Захарова призвала наладить работу российских соцсетей
Захарова призвала наладить работу российских соцсетей - РИА Новости, 17.03.2022
Захарова призвала наладить работу российских соцсетей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает необходимым наладить нормальную работу российских соцсетей. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:28
2022-03-17T17:28
общество
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает необходимым наладить нормальную работу российских соцсетей.По ее словам, "нужно наращивать свои платформы", которые должны быть интересными, функциональными и при этом работать по закону."Сколько можно ждать, звать и просить, чтобы, наконец, заработали отечественные социальные сети? Мы просим как люди, которые много лет занимаются информационной средой, мы просим и объясняем. Я очень надеюсь, что в ближайшее время - это уже не год должен быть, это месяц максимум - нормально заработает Rutube, чтобы он был полноценной платформой", - сказала Захарова, выступая на парламентских слушаниях комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на тему "О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков".Захарова подчеркнула, что необходимо оградить россиян от "уродской логики" оправдания насилия и "отказа от правды".
https://ria.ru/20220315/sotsseti-1778182630.html
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общество, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:28 17.03.2022
 
Захарова призвала наладить работу российских соцсетей

Представитель МИД Захарова призвала наладить работу российских соцсетей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает необходимым наладить нормальную работу российских соцсетей.
По ее словам, "нужно наращивать свои платформы", которые должны быть интересными, функциональными и при этом работать по закону.
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"Сколько можно ждать, звать и просить, чтобы, наконец, заработали отечественные социальные сети? Мы просим как люди, которые много лет занимаются информационной средой, мы просим и объясняем. Я очень надеюсь, что в ближайшее время - это уже не год должен быть, это месяц максимум - нормально заработает Rutube, чтобы он был полноценной платформой", - сказала Захарова, выступая на парламентских слушаниях комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на тему "О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков".
Захарова подчеркнула, что необходимо оградить россиян от "уродской логики" оправдания насилия и "отказа от правды".
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ОбществоГосдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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