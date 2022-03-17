https://ria.ru/20220317/snaypery-1778676335.html

Беженка из Мариуполя заявила, что украинские снайперы обстреляли ее семью

Беженка из Мариуполя заявила, что украинские снайперы обстреляли ее семью - РИА Новости, 17.03.2022

Беженка из Мариуполя заявила, что украинские снайперы обстреляли ее семью

Беженка из Мариуполя рассказала РИА Новости, как украинские снайперы обстреляли ее семью, когда они пытались попасть в свой дом. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:23

2022-03-17T15:23

2022-03-17T16:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

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украина

россия

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ТАГАНРОГ, 17 мар — РИА Новости. Беженка из Мариуполя рассказала РИА Новости, как украинские снайперы обстреляли ее семью, когда они пытались попасть в свой дом.Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог. По ее словам, она очень переживала, пропустят ли через границу с собакой, ведь документы на питомца взять не успела. Но все обошлось. Правда, в доме остались еще две собаки, из-за начавшегося обстрела они испугались и забились под кровать, выманить их не удалось."Спасибо, что нас эвакуировали. Наши украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем, ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики. Нас российские военные быстро отвели с того места за поворот, зашли домой, а через десять минут постучали и сказали, чтобы собирались: сейчас украинские военные будут дом обстреливать", — рассказала женщина.Теперь, когда она оказалась в безопасности, Кристина переживает за родных, которые остались в Мариуполе, и за своих собак."Попросили тех, кто помощь привозит, чтоб передали военным России и ДНР, которые в Ляпино, чтоб они разбили стекло и достали двух собак. Вообще, все собаки у военных, они их не бросают, кормят. И у нас, когда еда закончилась, они прошли по поселку, у кого еды не было, они раздали детям, бабушкам", — сообщила она.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса в связи с обострением ситуации в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778559947.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, ситуация в днр и лнр, украина, россия