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Шольц заявил, что не уравнивает Россию с Путиным - РИА Новости, 17.03.2022
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Шольц заявил, что не уравнивает Россию с Путиным
Шольц заявил, что не уравнивает Россию с Путиным - РИА Новости, 17.03.2022
Шольц заявил, что не уравнивает Россию с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет мира с Россией и русским народом, но фундаментом для дальнейших отношений является Россия без президента Владимира... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T22:42
2022-03-17T22:42
в мире
россия
владимир путин
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет мира с Россией и русским народом, но фундаментом для дальнейших отношений является Россия без президента Владимира Путина."Одной ошибки мы избежим при всех обстоятельствах - уравнивания Путина с Россией. Не народ России принял фатальное решение о нападении на Украину. Эта война - война Путина. Украина хочет мира. Мы хотим мира с Россией и русским народом. Это определение важно, оно важно, чтобы не ставить на кон примирение между русскими и немцами после окончания Второй мировой войны. Оно важно, чтобы не рыть окопы между нами и согражданами украинского и российского происхождения в нашей стране. И это важно, чтобы отдать долг многим мужественным мужчинам и женщинам в России, которые при высоком личном риске выходят на улицы против войны Путина", - сказал Шольц, выступая на мероприятии в Берлине, посвященном столетнему юбилею политика Эгона Бара."Эта Россия вызывает надежду на лучшие времена, также в отношениях между Германией и Россией, ЕС и Россией", - добавил Шольц, подчеркнув, что протестующие в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске "показывают, что есть другая Россия, нежели путинская Россия".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/sholts-1778735796.html
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в мире, россия, владимир путин, германия, олаф шольц
22:42 17.03.2022
 
Шольц заявил, что не уравнивает Россию с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не уравнивает Россию с Путиным

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет мира с Россией и русским народом, но фундаментом для дальнейших отношений является Россия без президента Владимира Путина.
"Одной ошибки мы избежим при всех обстоятельствах - уравнивания Путина с Россией. Не народ России принял фатальное решение о нападении на Украину. Эта война - война Путина. Украина хочет мира. Мы хотим мира с Россией и русским народом. Это определение важно, оно важно, чтобы не ставить на кон примирение между русскими и немцами после окончания Второй мировой войны. Оно важно, чтобы не рыть окопы между нами и согражданами украинского и российского происхождения в нашей стране. И это важно, чтобы отдать долг многим мужественным мужчинам и женщинам в России, которые при высоком личном риске выходят на улицы против войны Путина", - сказал Шольц, выступая на мероприятии в Берлине, посвященном столетнему юбилею политика Эгона Бара.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 20:00
Шольц назвал оскорбления русскоязычных жителей Германии недопустимым
"Эта Россия вызывает надежду на лучшие времена, также в отношениях между Германией и Россией, ЕС и Россией", - добавил Шольц, подчеркнув, что протестующие в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске "показывают, что есть другая Россия, нежели путинская Россия".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 13:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шольц: НАТО не намерена военным способом вмешиваться в ситуацию на Украине
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреРоссияВладимир ПутинГерманияОлаф Шольц
 
 
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