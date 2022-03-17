https://ria.ru/20220317/sholts-1778751828.html

Шольц заявил, что не уравнивает Россию с Путиным

Шольц заявил, что не уравнивает Россию с Путиным - РИА Новости, 17.03.2022

Шольц заявил, что не уравнивает Россию с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет мира с Россией и русским народом, но фундаментом для дальнейших отношений является Россия без президента Владимира... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T22:42

2022-03-17T22:42

2022-03-17T22:42

в мире

россия

владимир путин

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет мира с Россией и русским народом, но фундаментом для дальнейших отношений является Россия без президента Владимира Путина."Одной ошибки мы избежим при всех обстоятельствах - уравнивания Путина с Россией. Не народ России принял фатальное решение о нападении на Украину. Эта война - война Путина. Украина хочет мира. Мы хотим мира с Россией и русским народом. Это определение важно, оно важно, чтобы не ставить на кон примирение между русскими и немцами после окончания Второй мировой войны. Оно важно, чтобы не рыть окопы между нами и согражданами украинского и российского происхождения в нашей стране. И это важно, чтобы отдать долг многим мужественным мужчинам и женщинам в России, которые при высоком личном риске выходят на улицы против войны Путина", - сказал Шольц, выступая на мероприятии в Берлине, посвященном столетнему юбилею политика Эгона Бара."Эта Россия вызывает надежду на лучшие времена, также в отношениях между Германией и Россией, ЕС и Россией", - добавил Шольц, подчеркнув, что протестующие в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске "показывают, что есть другая Россия, нежели путинская Россия".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/sholts-1778735796.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, владимир путин, германия, олаф шольц