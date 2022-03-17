Косачев: спецоперация России позволила предотвратить третью мировую войну
Сенатор Косачев: спецоперация на Украине позволила предотвратить третью мировую войну
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Проводимая Россией спецоперация на Украине позволила предотвратить третью мировую войну, схватку между Россией и США, РФ и НАТО, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"То, что сейчас происходит на Украине, - это предотвращение третьей мировой войны. Это реально предотвращение той схватки между Россией и США, Россией и НАТО, которая обязательно бы произошла, если бы не нынешняя спецоперация. И, слава Богу, что по итогам этой операции будет восстановлен мир", - сказал сенатор в четверг на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
Он полагает, что после этого "никому в голову не придет продолжать игнорировать Россию с ее национальными интересами, с ее озабоченностями, с ее потребностями жить в мире и гармонии с окружающим миром".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.