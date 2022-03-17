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Косачев: спецоперация России позволила предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 17.03.2022
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Косачев: спецоперация России позволила предотвратить третью мировую войну
Косачев: спецоперация России позволила предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 17.03.2022
Косачев: спецоперация России позволила предотвратить третью мировую войну
Проводимая Россией спецоперация на Украине позволила предотвратить третью мировую войну, схватку между Россией и США, РФ и НАТО, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:10
2022-03-17T12:10
в мире
совет федерации рф
константин косачев
сша
россия
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Проводимая Россией спецоперация на Украине позволила предотвратить третью мировую войну, схватку между Россией и США, РФ и НАТО, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."То, что сейчас происходит на Украине, - это предотвращение третьей мировой войны. Это реально предотвращение той схватки между Россией и США, Россией и НАТО, которая обязательно бы произошла, если бы не нынешняя спецоперация. И, слава Богу, что по итогам этой операции будет восстановлен мир", - сказал сенатор в четверг на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.Он полагает, что после этого "никому в голову не придет продолжать игнорировать Россию с ее национальными интересами, с ее озабоченностями, с ее потребностями жить в мире и гармонии с окружающим миром".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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сша
россия
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в мире, совет федерации рф, константин косачев, сша, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, нато
12:10 17.03.2022
 
Косачев: спецоперация России позволила предотвратить третью мировую войну

Сенатор Косачев: спецоперация на Украине позволила предотвратить третью мировую войну

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Проводимая Россией спецоперация на Украине позволила предотвратить третью мировую войну, схватку между Россией и США, РФ и НАТО, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"То, что сейчас происходит на Украине, - это предотвращение третьей мировой войны. Это реально предотвращение той схватки между Россией и США, Россией и НАТО, которая обязательно бы произошла, если бы не нынешняя спецоперация. И, слава Богу, что по итогам этой операции будет восстановлен мир", - сказал сенатор в четверг на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
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Он полагает, что после этого "никому в голову не придет продолжать игнорировать Россию с ее национальными интересами, с ее озабоченностями, с ее потребностями жить в мире и гармонии с окружающим миром".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреСовет Федерации РФКонстантин КосачевСШАРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТО
 
 
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