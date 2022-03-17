https://ria.ru/20220317/senator-1778628538.html

Косачев: спецоперация России позволила предотвратить третью мировую войну

Косачев: спецоперация России позволила предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 17.03.2022

Косачев: спецоперация России позволила предотвратить третью мировую войну

Проводимая Россией спецоперация на Украине позволила предотвратить третью мировую войну, схватку между Россией и США, РФ и НАТО, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:10

2022-03-17T12:10

2022-03-17T12:10

в мире

совет федерации рф

константин косачев

сша

россия

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Проводимая Россией спецоперация на Украине позволила предотвратить третью мировую войну, схватку между Россией и США, РФ и НАТО, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."То, что сейчас происходит на Украине, - это предотвращение третьей мировой войны. Это реально предотвращение той схватки между Россией и США, Россией и НАТО, которая обязательно бы произошла, если бы не нынешняя спецоперация. И, слава Богу, что по итогам этой операции будет восстановлен мир", - сказал сенатор в четверг на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.Он полагает, что после этого "никому в голову не придет продолжать игнорировать Россию с ее национальными интересами, с ее озабоченностями, с ее потребностями жить в мире и гармонии с окружающим миром".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/agoniya-1777566689.html

сша

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, совет федерации рф, константин косачев, сша, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, нато