18:25 17.03.2022 (обновлено: 18:30 17.03.2022)
Россия ожидала санкций при любых обстоятельствах, заявила Матвиенко
Спикер СФ Матвиенко: Россия готовилась к санкциям, зная, что они будут в любом случае
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
КОГАЛЫМ (ХМАО), 17 мар - РИА Новости. В России готовились к западным санкциям, знали, что они будут при любом течении событий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Это время нелегкое, но и время возможностей. Сейчас самый сложный период, хотя мы готовились к этим санкциям, мы знали, что они будут при любом течении, при любых обстоятельствах. Они готовились давно", - сказала Матвиенко в ходе совещания в Когалыме с участием руководства Ханты-Мансийского автономного округа и компании "Лукойл".
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Она отметила, что сегодня обсуждалось: подготовлены подробные списки, чего не давать России для нефте- и газопереработки, без чего не смогут работать российские предприятия. По мнению Матвиенко, должен быть максимально четкий список по импортозамещению, касающийся как технологий, так и оборудования.
"Мы должны перестроить свои мозги, многое, чтобы минимизировать негативные последствия введения санкций", - уверена она.
По мнению парламентария, нужно подумать, что государство должно в этих условиях сделать, в том числе и для нефтяных компаний, что и парламентарии могут сделать в этом направлении, что нужно поменять в законодательстве, усовершенствовать в нормативных актах. Матвиенко подчеркнула, что президентом поставлена задача: дать свободу бизнесу. Она полагает, что вопросы кредитования бизнеса также важны, поскольку кредиты под более чем 20% уже недоступны.