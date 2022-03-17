https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778717429.html

Россия ожидала санкций при любых обстоятельствах, заявила Матвиенко

Россия ожидала санкций при любых обстоятельствах, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.03.2022

Россия ожидала санкций при любых обстоятельствах, заявила Матвиенко

В России готовились к западным санкциям, знали, что они будут при любом течении событий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:25

2022-03-17T18:25

2022-03-17T18:30

экономика

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

санкции в отношении россии

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КОГАЛЫМ (ХМАО), 17 мар - РИА Новости. В России готовились к западным санкциям, знали, что они будут при любом течении событий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Это время нелегкое, но и время возможностей. Сейчас самый сложный период, хотя мы готовились к этим санкциям, мы знали, что они будут при любом течении, при любых обстоятельствах. Они готовились давно", - сказала Матвиенко в ходе совещания в Когалыме с участием руководства Ханты-Мансийского автономного округа и компании "Лукойл".Она отметила, что сегодня обсуждалось: подготовлены подробные списки, чего не давать России для нефте- и газопереработки, без чего не смогут работать российские предприятия. По мнению Матвиенко, должен быть максимально четкий список по импортозамещению, касающийся как технологий, так и оборудования."Мы должны перестроить свои мозги, многое, чтобы минимизировать негативные последствия введения санкций", - уверена она.По мнению парламентария, нужно подумать, что государство должно в этих условиях сделать, в том числе и для нефтяных компаний, что и парламентарии могут сделать в этом направлении, что нужно поменять в законодательстве, усовершенствовать в нормативных актах. Матвиенко подчеркнула, что президентом поставлена задача: дать свободу бизнесу. Она полагает, что вопросы кредитования бизнеса также важны, поскольку кредиты под более чем 20% уже недоступны.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, санкции в отношении россии