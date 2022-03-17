16:51 17.03.2022 (обновлено: 17:43 17.03.2022)
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России
Правительство Черногории не утвердило санкции против России из-за внутренних разногласий
Город Будва в Черногории
БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Правительство Черногории на заседании в четверг не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравка Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича.
Парламент Черногории по инициативе Абазовича и его сторонников в феврале вынес вотум недоверия кабмину во главе с премьером Кривокапичем. Президент страны Мило Джуканович затем вручил мандат на формирование нового правительства Абазовичу, дата утверждения нового состава кабмина парламентом пока не утверждена. Раскол в правительстве, которое дорабатывает срок в техническом мандате, затрудняет принятие решений.
МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19. Постановление правительства о конкретных ограничительных мерах не было принято и в четверг.
"Заседание правительства не было приостановлено, нет, премьер встал и сказал, что на сегодня оно закончено, и он не собирается возвращаться сегодня, можем обсудить электронным путем", - заявил журналистам Абазовович. По его словам, заседание кабмина в четверг остановилось, когда министры дошли до пунктов повестки по санкциям против России. Ранее комиссия по политической системе и экономическим вопросам под руководством вице-премьера одобрила некоторые меры. Однако глава правительства настаивал, чтобы решение о санкциях под свою ответственность принимал МИД Черногории, а не кабмин.
"Премьер Кривокапич предложил другие решения, чем, по моему мнению, хотел сделать бессмысленным заключение о санкциях. Причины мне неизвестны, но могу предполагать… Решения, которые были предложены комиссией, были четкие и недвусмысленные, согласованные с тем, что утвердил Совет ЕС, все страны-члены ЕС и некоторые другие страны не члены", - указал замглавы правительства и добавил, что Черногория сейчас "на стороне Сирии и Венесуэлы, которые не ввели санкции против России". По его мнению, это неприемлемо для страны на пути евроинтеграции члена НАТО.