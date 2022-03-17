Рейтинг@Mail.ru
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778698396.html
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России - РИА Новости, 17.03.2022
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России
Правительство Черногории на заседании в четверг не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравка... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:51
2022-03-17T17:43
санкции в отношении россии
в мире
черногория
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/37/1497933763_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_90e2ea7bd562124964cfdf3c6a9cd1bf.jpg
БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Правительство Черногории на заседании в четверг не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравка Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича.Парламент Черногории по инициативе Абазовича и его сторонников в феврале вынес вотум недоверия кабмину во главе с премьером Кривокапичем. Президент страны Мило Джуканович затем вручил мандат на формирование нового правительства Абазовичу, дата утверждения нового состава кабмина парламентом пока не утверждена. Раскол в правительстве, которое дорабатывает срок в техническом мандате, затрудняет принятие решений.МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19. Постановление правительства о конкретных ограничительных мерах не было принято и в четверг."Заседание правительства не было приостановлено, нет, премьер встал и сказал, что на сегодня оно закончено, и он не собирается возвращаться сегодня, можем обсудить электронным путем", - заявил журналистам Абазовович. По его словам, заседание кабмина в четверг остановилось, когда министры дошли до пунктов повестки по санкциям против России. Ранее комиссия по политической системе и экономическим вопросам под руководством вице-премьера одобрила некоторые меры. Однако глава правительства настаивал, чтобы решение о санкциях под свою ответственность принимал МИД Черногории, а не кабмин."Премьер Кривокапич предложил другие решения, чем, по моему мнению, хотел сделать бессмысленным заключение о санкциях. Причины мне неизвестны, но могу предполагать… Решения, которые были предложены комиссией, были четкие и недвусмысленные, согласованные с тем, что утвердил Совет ЕС, все страны-члены ЕС и некоторые другие страны не члены", - указал замглавы правительства и добавил, что Черногория сейчас "на стороне Сирии и Венесуэлы, которые не ввели санкции против России". По его мнению, это неприемлемо для страны на пути евроинтеграции члена НАТО.
https://ria.ru/20220316/mid-1778387171.html
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
черногория
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/37/1497933763_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_c6531cdd8da90603841c4b88faa23ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, черногория, россия
16:51 17.03.2022 (обновлено: 17:43 17.03.2022)
 
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России

Правительство Черногории не утвердило санкции против России из-за внутренних разногласий

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГород Будва в Черногории
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Город Будва в Черногории
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Правительство Черногории на заседании в четверг не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравка Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича.
Парламент Черногории по инициативе Абазовича и его сторонников в феврале вынес вотум недоверия кабмину во главе с премьером Кривокапичем. Президент страны Мило Джуканович затем вручил мандат на формирование нового правительства Абазовичу, дата утверждения нового состава кабмина парламентом пока не утверждена. Раскол в правительстве, которое дорабатывает срок в техническом мандате, затрудняет принятие решений.
Флаги Черногории и НАТО - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 09:50
Москва ответит на высылку российского дипломата из Черногории
МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19. Постановление правительства о конкретных ограничительных мерах не было принято и в четверг.
"Заседание правительства не было приостановлено, нет, премьер встал и сказал, что на сегодня оно закончено, и он не собирается возвращаться сегодня, можем обсудить электронным путем", - заявил журналистам Абазовович. По его словам, заседание кабмина в четверг остановилось, когда министры дошли до пунктов повестки по санкциям против России. Ранее комиссия по политической системе и экономическим вопросам под руководством вице-премьера одобрила некоторые меры. Однако глава правительства настаивал, чтобы решение о санкциях под свою ответственность принимал МИД Черногории, а не кабмин.
"Премьер Кривокапич предложил другие решения, чем, по моему мнению, хотел сделать бессмысленным заключение о санкциях. Причины мне неизвестны, но могу предполагать… Решения, которые были предложены комиссией, были четкие и недвусмысленные, согласованные с тем, что утвердил Совет ЕС, все страны-члены ЕС и некоторые другие страны не члены", - указал замглавы правительства и добавил, что Черногория сейчас "на стороне Сирии и Венесуэлы, которые не ввели санкции против России". По его мнению, это неприемлемо для страны на пути евроинтеграции члена НАТО.
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в поддержку Вооруженных сил России, Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 08:00
Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЧерногорияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала