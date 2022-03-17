https://ria.ru/20220317/sakhar-1778622634.html

Запасов сахара в России достаточно, заявили в Минпромторге

Запасов сахара в России достаточно, заявили в Минпромторге - РИА Новости, 17.03.2022

Запасов сахара в России достаточно, заявили в Минпромторге

В России предостаточно запасов сахара, нет никакого дефицита, заявил в эфире "России 24" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:47

2022-03-17T11:47

2022-03-17T13:39

сахар

экономика

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

продукты

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России предостаточно запасов сахара, нет никакого дефицита, заявил в эфире "России 24" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."В ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится, мы уже видим сокращение спроса", — добавил чиновник.Евтухов подчеркнул, что российские компании производят сахар в достаточном количестве.Он провел параллели с ковидным 2020 годом, когда ажиотажный спрос на все категории продуктов был намного выше, но пустых полок не было. По словам Евтухова, правительство, производители и торговые сети доказали свою способность обеспечить население необходимыми товарами.Сегодня перебои с сахаром связаны с ограничением предельно допустимой наценки в пять процентов в крупном ритейле — цена в таких магазинах значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где "никаких проблем с пустыми полками под сахар нет", подчеркнул замминистра.По словам Евтухова, население уже закупило этого продукта впрок на несколько месяцев, кроме того, ажиотажным спросом воспользовались перекупщики."Но сейчас мы приняли решение вместе с торговлей о том, что ограничивается отпуск в одни руки, для того чтобы хватило сахара всем, кто за ним приходит", — заключил замминистра.В свою очередь, в Минсельхозе сообщили, что цены на сахар в России сейчас не привязаны к валюте, но раньше такая практика была распространена, соответствовала закону и отвечала интересам покупателей в условиях стабильных курсов.Поставщики и покупатели уже работают над изменениями условий таких договоров, добавили в ведомстве.В последние дни в соцсетях расходятся сообщения об ажиотажном спросе на сахар. В некоторых регионах заявляют, что этот товар исчез с полок магазинов. В Антимонопольной службе уверены, что в некоторых случаях речь может идти о недобросовестности поставщиков и посредников. Ведомство проводит проверки участников рынка. За создание искусственного дефицита ФАС грозит оборотными штрафами и передачей материалов в прокуратуру.

https://ria.ru/20220316/zerno-1778321223.html

https://ria.ru/20220314/sakhar-1778094502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сахар, экономика, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), продукты, россия