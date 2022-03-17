https://ria.ru/20220317/sakhar-1778622634.html
Запасов сахара в России достаточно, заявили в Минпромторге
Запасов сахара в России достаточно, заявили в Минпромторге - РИА Новости, 17.03.2022
Запасов сахара в России достаточно, заявили в Минпромторге
В России предостаточно запасов сахара, нет никакого дефицита, заявил в эфире "России 24" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:47
2022-03-17T11:47
2022-03-17T13:39
сахар
экономика
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
продукты
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России предостаточно запасов сахара, нет никакого дефицита, заявил в эфире "России 24" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."В ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится, мы уже видим сокращение спроса", — добавил чиновник.Евтухов подчеркнул, что российские компании производят сахар в достаточном количестве.Он провел параллели с ковидным 2020 годом, когда ажиотажный спрос на все категории продуктов был намного выше, но пустых полок не было. По словам Евтухова, правительство, производители и торговые сети доказали свою способность обеспечить население необходимыми товарами.Сегодня перебои с сахаром связаны с ограничением предельно допустимой наценки в пять процентов в крупном ритейле — цена в таких магазинах значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где "никаких проблем с пустыми полками под сахар нет", подчеркнул замминистра.По словам Евтухова, население уже закупило этого продукта впрок на несколько месяцев, кроме того, ажиотажным спросом воспользовались перекупщики."Но сейчас мы приняли решение вместе с торговлей о том, что ограничивается отпуск в одни руки, для того чтобы хватило сахара всем, кто за ним приходит", — заключил замминистра.В свою очередь, в Минсельхозе сообщили, что цены на сахар в России сейчас не привязаны к валюте, но раньше такая практика была распространена, соответствовала закону и отвечала интересам покупателей в условиях стабильных курсов.Поставщики и покупатели уже работают над изменениями условий таких договоров, добавили в ведомстве.В последние дни в соцсетях расходятся сообщения об ажиотажном спросе на сахар. В некоторых регионах заявляют, что этот товар исчез с полок магазинов. В Антимонопольной службе уверены, что в некоторых случаях речь может идти о недобросовестности поставщиков и посредников. Ведомство проводит проверки участников рынка. За создание искусственного дефицита ФАС грозит оборотными штрафами и передачей материалов в прокуратуру.
https://ria.ru/20220316/zerno-1778321223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахар, экономика, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), продукты, россия
11:47 17.03.2022 (обновлено: 13:39 17.03.2022)
Запасов сахара в России достаточно, заявили в Минпромторге
Замглавы Минпромторга Евтухов заявил, что запасов сахара в России предостаточно
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
В России предостаточно запасов сахара, нет никакого дефицита, заявил в эфире "России 24
" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"В ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится, мы уже видим сокращение спроса", — добавил чиновник.
Евтухов подчеркнул, что российские компании производят сахар в достаточном количестве.
"С учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о его свободном импорте, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой востребованной сегодня у населения товарной позицией", — добавил замминистра.
Он провел параллели с ковидным 2020 годом, когда ажиотажный спрос на все категории продуктов был намного выше, но пустых полок не было. По словам Евтухова, правительство, производители и торговые сети доказали свою способность обеспечить население необходимыми товарами.
Сегодня перебои с сахаром связаны с ограничением предельно допустимой наценки в пять процентов в крупном ритейле — цена в таких магазинах значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где "никаких проблем с пустыми полками под сахар нет", подчеркнул замминистра.
По словам Евтухова, население уже закупило этого продукта впрок на несколько месяцев, кроме того, ажиотажным спросом воспользовались перекупщики.
"Но сейчас мы приняли решение вместе с торговлей о том, что ограничивается отпуск в одни руки, для того чтобы хватило сахара всем, кто за ним приходит", — заключил замминистра.
В свою очередь, в Минсельхозе
сообщили, что цены на сахар в России
сейчас не привязаны к валюте, но раньше такая практика была распространена, соответствовала закону и отвечала интересам покупателей в условиях стабильных курсов.
Поставщики и покупатели уже работают над изменениями условий таких договоров, добавили в ведомстве.
В последние дни в соцсетях расходятся сообщения об ажиотажном спросе на сахар. В некоторых регионах заявляют, что этот товар исчез с полок магазинов. В Антимонопольной службе уверены, что в некоторых случаях речь может идти о недобросовестности поставщиков и посредников. Ведомство проводит проверки участников рынка. За создание искусственного дефицита ФАС
грозит оборотными штрафами и передачей материалов в прокуратуру.