https://ria.ru/20220317/rabota-1778713821.html

Служба занятости поможет подросткам найти временную работу

Служба занятости поможет подросткам найти временную работу - РИА Новости, 17.03.2022

Служба занятости поможет подросткам найти временную работу

Подростки в 2022 году смогут получить помощь в поиске временной работы через службу занятости, следует из постановления правительства РФ, размещенного на... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:00

2022-03-17T18:00

2022-03-17T18:00

общество

правительство рф

экономика

безработица

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подростки в 2022 году смогут получить помощь в поиске временной работы через службу занятости, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, в перечень государственных услуг, предоставляемых органами власти, на 2022 год включены психологическая поддержка безработных, организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных, испытывающих трудности с поиском работы, безработных от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и ищущих работу в течение года с получения диплома.Также будут оказываться услуги по социальной адаптации безработных на рынке труда, помощь в начале предпринимательской деятельности безработных, организация дополнительного образования безработных. Для получения соответствующих услуг гражданам следует обратиться в службу занятости, следует из документа.

https://ria.ru/20220309/bezrabotitsa-1777281966.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, правительство рф, экономика, безработица