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Служба занятости поможет подросткам найти временную работу - РИА Новости, 17.03.2022
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Служба занятости поможет подросткам найти временную работу
Служба занятости поможет подросткам найти временную работу - РИА Новости, 17.03.2022
Служба занятости поможет подросткам найти временную работу
Подростки в 2022 году смогут получить помощь в поиске временной работы через службу занятости, следует из постановления правительства РФ, размещенного на... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:00
2022-03-17T18:00
общество
правительство рф
экономика
безработица
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подростки в 2022 году смогут получить помощь в поиске временной работы через службу занятости, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, в перечень государственных услуг, предоставляемых органами власти, на 2022 год включены психологическая поддержка безработных, организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных, испытывающих трудности с поиском работы, безработных от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и ищущих работу в течение года с получения диплома.Также будут оказываться услуги по социальной адаптации безработных на рынке труда, помощь в начале предпринимательской деятельности безработных, организация дополнительного образования безработных. Для получения соответствующих услуг гражданам следует обратиться в службу занятости, следует из документа.
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общество, правительство рф, экономика, безработица
18:00 17.03.2022
 
Служба занятости поможет подросткам найти временную работу

Подростки в России смогут получить помощь в поиске временной работы через службу занятости

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкПосетители идут на городскую "Ярмарку вакансий"
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Посетители идут на городскую "Ярмарку вакансий"
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подростки в 2022 году смогут получить помощь в поиске временной работы через службу занятости, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в перечень государственных услуг, предоставляемых органами власти, на 2022 год включены психологическая поддержка безработных, организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных, испытывающих трудности с поиском работы, безработных от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и ищущих работу в течение года с получения диплома.
Также будут оказываться услуги по социальной адаптации безработных на рынке труда, помощь в начале предпринимательской деятельности безработных, организация дополнительного образования безработных. Для получения соответствующих услуг гражданам следует обратиться в службу занятости, следует из документа.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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