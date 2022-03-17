https://ria.ru/20220317/rabota-1778713821.html
Служба занятости поможет подросткам найти временную работу
Служба занятости поможет подросткам найти временную работу - РИА Новости, 17.03.2022
Служба занятости поможет подросткам найти временную работу
Подростки в 2022 году смогут получить помощь в поиске временной работы через службу занятости, следует из постановления правительства РФ, размещенного на... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:00
2022-03-17T18:00
2022-03-17T18:00
общество
правительство рф
экономика
безработица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106759/34/1067593491_0:80:2938:1733_1920x0_80_0_0_7b9dbea2634abf09aac3db440ff23319.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подростки в 2022 году смогут получить помощь в поиске временной работы через службу занятости, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, в перечень государственных услуг, предоставляемых органами власти, на 2022 год включены психологическая поддержка безработных, организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных, испытывающих трудности с поиском работы, безработных от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и ищущих работу в течение года с получения диплома.Также будут оказываться услуги по социальной адаптации безработных на рынке труда, помощь в начале предпринимательской деятельности безработных, организация дополнительного образования безработных. Для получения соответствующих услуг гражданам следует обратиться в службу занятости, следует из документа.
https://ria.ru/20220309/bezrabotitsa-1777281966.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106759/34/1067593491_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_e43a17b1fc1e36e25c7ad8f5f8d6739b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, правительство рф, экономика, безработица
Служба занятости поможет подросткам найти временную работу
Подростки в России смогут получить помощь в поиске временной работы через службу занятости
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Подростки в 2022 году смогут получить помощь в поиске временной работы через службу занятости, следует
из постановления правительства РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в перечень государственных услуг, предоставляемых органами власти, на 2022 год включены психологическая поддержка безработных, организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных, испытывающих трудности с поиском работы, безработных от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и ищущих работу в течение года с получения диплома.
Также будут оказываться услуги по социальной адаптации безработных на рынке труда, помощь в начале предпринимательской деятельности безработных, организация дополнительного образования безработных. Для получения соответствующих услуг гражданам следует обратиться в службу занятости, следует из документа.