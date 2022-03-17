Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/putin-1778710302.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:42
2022-03-17T18:52
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей", — говорится в сообщении.Эрдоган, со своей стороны, выразил надежду на положительный результат переговоров между Россией и Украиной. По его словам, если будет объявлено постоянное прекращение огня, то откроется путь к долгосрочному урегулированию, сообщает канцелярия турецкого лидера.Кроме того, Эрдоган еще раз подтвердил готовность принять президентов России и Украины в Анкаре или Стамбуле.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Российская и украинская делегации провели уже несколько раундов переговоров, как на территории Белоруссии, так и в видеоформате. Что касается встречи президентов России и Украины, то, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва не исключает такую возможность, но Путин должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей.
https://ria.ru/20220317/peregovory-1778696133.html
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778466499.html
россия
турция
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, украина
17:42 17.03.2022 (обновлено: 18:52 17.03.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Путин проинформировал Эрдогана о переговорах российских и украинских представителей

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей", — говорится в сообщении.
Эрдоган, со своей стороны, выразил надежду на положительный результат переговоров между Россией и Украиной. По его словам, если будет объявлено постоянное прекращение огня, то откроется путь к долгосрочному урегулированию, сообщает канцелярия турецкого лидера.
Кроме того, Эрдоган еще раз подтвердил готовность принять президентов России и Украины в Анкаре или Стамбуле.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 16:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Российская и украинская делегации провели уже несколько раундов переговоров, как на территории Белоруссии, так и в видеоформате. Что касается встречи президентов России и Украины, то, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва не исключает такую возможность, но Путин должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 15:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Анкаре надеются на положительный итог российско-украинских переговоров
 
РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала