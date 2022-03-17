https://ria.ru/20220317/putin-1778710302.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:42

2022-03-17T17:42

2022-03-17T18:52

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей", — говорится в сообщении.Эрдоган, со своей стороны, выразил надежду на положительный результат переговоров между Россией и Украиной. По его словам, если будет объявлено постоянное прекращение огня, то откроется путь к долгосрочному урегулированию, сообщает канцелярия турецкого лидера.Кроме того, Эрдоган еще раз подтвердил готовность принять президентов России и Украины в Анкаре или Стамбуле.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Российская и украинская делегации провели уже несколько раундов переговоров, как на территории Белоруссии, так и в видеоформате. Что касается встречи президентов России и Украины, то, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва не исключает такую возможность, но Путин должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей.

https://ria.ru/20220317/peregovory-1778696133.html

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778466499.html

россия

турция

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, украина