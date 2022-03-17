https://ria.ru/20220317/purim-1778742396.html

Раввин рассказал о сути праздника Пурим

Раввин рассказал о сути праздника Пурим - РИА Новости, 17.03.2022

Раввин рассказал о сути праздника Пурим

В 2022 году евреи начали праздновать самый веселый иудейский праздник Пурим ночью с 16 на 17 марта, его суть - в чудесном избавлении народа от уничтожения,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:56

2022-03-17T20:56

2022-03-17T20:56

религия

берл лазар

юрий каннер

пурим

российский еврейский конгресс

федерация еврейских общин россии

израиль

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В 2022 году евреи начали праздновать самый веселый иудейский праздник Пурим ночью с 16 на 17 марта, его суть - в чудесном избавлении народа от уничтожения, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода."Суть праздника Пурим в чудесном избавлении еврейского народа от его полного физического уничтожения... У самого праздника есть четыре основные заповеди. Обязанность прослушать чтение Свитка Эстер: вечером и днем в праздник. Во время чтения при упоминании злодея Амана (или Гаман) принято издавать шум, чтобы "заглушить" память о нем, для этого используют специальные трещотки, но также можно шуметь любым способом. В сам Пурим нужно обязательно финансово помочь как минимум двум нуждающимся", - сказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.Пурим начинается в 2022 году вечером 16 марта. "Так как Пурим является единственным праздником, установленным уже в диаспоре, после изгнания евреев из Земли Израиля, то он подчеркивает те ценности, на которых держится община: человеческие отношения, взаимопомощь, верность духовным идеалам и заповедям, сохранение своей идентичности", - добавил Борода.Поздравления лидеровВ обращении к общинам президент ФЕОР в этот день пожелал верующим, чтобы "в этот Пурим каждый ощутил заботу родных и близких, оказал свою любовь и внимание в ответ". "Пусть Всевышний ниспошлет в нашу жизнь решимость творить добрые дела в любых обстоятельствах и возможность всегда помогать ближним", - говорится в его обращении, которое РИА Новости предоставили в ФЕОР.Главный раввин России Берл Лазар в этот день также поздравил еврейскую общину. "Если даже кажется, что ситуация безвыходная, что есть некие "законы природы", которые не изменить – важно всегда помнить, что Бог выше любых законов, что он обязательно поможет, когда мы обращаемся к нему и верно ему служим. Если понадобится – даже "законы природы" отменит! И когда мы это по-настоящему понимаем, когда всей душой в это верим – приходит позитивное отношение к реальности, приходит оптимизм, приходит настоящая радость. Так что давайте радоваться в эти дни праздника – и тогда благословение Господне снизойдет на нас и на весь наш народ", - говорится в его поздравлении, предоставленном РИА Новости главным раввинатом.Российский еврейский конгресс (РЕК), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации, 17 марта на Пурим проведет в прямом эфире интернет-акцию "Запас прочности", на которой соберет благотворительные пожертвования для еврейских общин России. Эти средства будут направлены на продукты питания, лекарства и мониторинг антисемитизма в РФ."Сбор благотворительных пожертвований в рамках кампании "Запас прочности" включает: "Запас еды" (продуктовые наборы для более чем 1 000 детей из малообеспеченных семей: консервы, крупы, мука, растительное масло), "Запас лекарств" (медикаменты для почти 500 подопечных хэсэдов - еврейских центров социальной поддержки) и "Запас защиты" (расширение программы мониторинга антисемитизма в России). Внести благотворительное пожертвование можно на странице акции: https://help.rjc.ru", - сообщили в РЕК.Как сообщили в РЕК, акцией станет премьерный онлайн-показ мультимедийной оперы "Довид и Голиас" из довоенной коллекции выдающегося советского фольклориста и этнографа Моисея Береговского в переводе руководителя Центра "Петербургская иудаика" Валерия Дымшица на идиш с русскими субтитрами. Трансляция начнется в 18.00 в официальном аккаунте РЕК "ВКонтакте" и будет продублирована на странице РЕК в YouTube."Наша миссия - помогать людям: и тем, кто нуждается в поддержке, и тем, чья душа рвется при мысли о том, что где-то совсем рядом в России есть евреи, которым не на что кормить своих детей, которые не могут купить лекарства, которые тревожатся от сообщений о возможном росте антисемитских настроений. Вот уже почти 26 лет соединяем нуждающихся и гордимся правом обеспечить инфраструктуру для людей с большим сердцем, которые хотят и могут помогать", - цитирует президента РЕК Юрия Каннера пресс-служба.История праздникаПо преданию, персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша (Артаксеркса) подписать указ, позволявший осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") - именно отсюда и происходит название праздника Пурим.Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя. В результате еврейский народ был спасен. Сын Ахашвероша и Эстер - Дарий II впоследствии восстановил Иерусалимский храм, разрушенный вавилонским правителем Навуходоносором в 423 году до нашей эры.Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер") и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер - части Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима. Во время праздничной трапезы евреи по традиции также напиваются допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться.

https://ria.ru/20211231/shabbat-1765346366.html

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769861652.html

https://ria.ru/20180228/1515403568.html

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берл лазар, юрий каннер, пурим, российский еврейский конгресс, федерация еврейских общин россии, израиль, россия