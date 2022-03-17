https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778727623.html

Воробьев рассказал аграриям Подмосковья о новых мерах поддержки

Воробьев рассказал аграриям Подмосковья о новых мерах поддержки - РИА Новости, 17.03.2022

Воробьев рассказал аграриям Подмосковья о новых мерах поддержки

Меры по обеспечению стабильной работы АПК Подмосковья обсудили в четверг с аграриями региона губернатор Московской области Андрей Воробьев и замглавы... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:10

2022-03-17T19:10

2022-03-17T19:10

новости подмосковья

андрей воробьев

экономика

московская область (подмосковье)

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шатура

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Меры по обеспечению стабильной работы АПК Подмосковья обсудили в четверг с аграриями региона губернатор Московской области Андрей Воробьев и замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин, сообщает пресс-служба облправительства.Как отмечалось на встрече в каширском предприятии ООО "Агрокультура Групп", одним из главных вопросов является импортозамещение, в первую очередь, средств защиты растений, запчастей и семян.Кроме того, отметили участники встречи, поскольку Подмосковье, как и вся Россия, на 99% зависит от импорта племенного яйца и суточных цыплят, в регионе планируют построить племенное предприятие для выпуска "родительского яйца".В пресс-службе напомнили, что объем господдержки сельхозотрасли в Подмосковье увеличен на 1 миллиард рублей за счет областного бюджета и на 600 миллионов рублей за счет федерального. Одновременно аграрии смогут привлечь льготные кредиты на сумму до 8,5 миллиардов рублей. Также до 480 миллионов рублей увеличены субсидии на возмещение ставки рефинансирования , что позволит аграриям брать кредиты под 5%.Из средств области выделено дополнительно 368 миллионов рублей на погектарную поддержку и 200 миллионов рублей на стимулирование производства молока и содержание племенных животных.В апреле в регионе стартует программа "Подмосковные 10 гектаров", в рамках которой фермерам будут безвозмездно предоставлять землю. Определены три пилотных округа – Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура, сбор заявок уже начался.

https://ria.ru/20220311/semena-1777625291.html

https://ria.ru/20220317/agrarii-1778697118.html

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россия

шатура

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Алёна Пава

андрей воробьев, экономика, московская область (подмосковье), россия, шатура, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)