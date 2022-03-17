Воробьев рассказал аграриям Подмосковья о новых мерах поддержки
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения каширского предприятия ООО "Агрокультура Групп"
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения каширского предприятия ООО "Агрокультура Групп"
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Меры по обеспечению стабильной работы АПК Подмосковья обсудили в четверг с аграриями региона губернатор Московской области Андрей Воробьев и замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин, сообщает пресс-служба облправительства.
"Цель нашей встречи - оказать максимальную помощь, субсидирование ли это процентной ставки по коммерческим кредитам или погектарная поддержка. Нам важно услышать, какие проблемы у вас со сбытом и как увеличить производство", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Как отмечалось на встрече в каширском предприятии ООО "Агрокультура Групп", одним из главных вопросов является импортозамещение, в первую очередь, средств защиты растений, запчастей и семян.
"В этом году будет запущена федеральная программа семенного материала в стране, чтобы зависимость от импортных поставок была максимально снижена. У нас есть проект по семеноводческому центру на юге Подмосковья - в Зарайске и Серебряных Прудах", - сообщил Разин.
Кроме того, отметили участники встречи, поскольку Подмосковье, как и вся Россия, на 99% зависит от импорта племенного яйца и суточных цыплят, в регионе планируют построить племенное предприятие для выпуска "родительского яйца".
В пресс-службе напомнили, что объем господдержки сельхозотрасли в Подмосковье увеличен на 1 миллиард рублей за счет областного бюджета и на 600 миллионов рублей за счет федерального. Одновременно аграрии смогут привлечь льготные кредиты на сумму до 8,5 миллиардов рублей. Также до 480 миллионов рублей увеличены субсидии на возмещение ставки рефинансирования , что позволит аграриям брать кредиты под 5%.
Из средств области выделено дополнительно 368 миллионов рублей на погектарную поддержку и 200 миллионов рублей на стимулирование производства молока и содержание племенных животных.
В апреле в регионе стартует программа "Подмосковные 10 гектаров", в рамках которой фермерам будут безвозмездно предоставлять землю. Определены три пилотных округа – Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура, сбор заявок уже начался.