https://ria.ru/20220317/pobeg-1778754360.html

Националисты берут женщин и детей в заложники для побега из Мариуполя

Националисты берут женщин и детей в заложники для побега из Мариуполя - РИА Новости, 17.03.2022

Националисты берут женщин и детей в заложники для побега из Мариуполя

Украинские националисты в Мариуполе убивают мужчин и берут в заложники их семьи, чтобы бежать из окруженного города под видом гражданских лиц, утверждает штаб... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T23:09

2022-03-17T23:09

2022-03-17T23:09

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

ситуация в днр и лнр

батальон "азов"

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские националисты в Мариуполе убивают мужчин и берут в заложники их семьи, чтобы бежать из окруженного города под видом гражданских лиц, утверждает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Украинские националисты врываются в подвалы домов, чтобы отобрать у населения гражданскую одежду, свою форму бросают. Мужчин убивают, переодеваются в их одежду и берут их жён с детьми в заложники. Под угрозой расправы над детьми заставляют говорить на блок-постах, что они их мужья. Таким способом боевики "Азова" пытаются выбираться на безопасную территорию из окруженного города" - говорится в заявлении.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778711482.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, батальон "азов", мариуполь