https://ria.ru/20220317/osago-1778572816.html

Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско

Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско - РИА Новости, 17.03.2022

Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско

Оснований для подорожания полисов ОСАГО в ближайшее время нет — для этого есть несколько причин, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Российского РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T01:15

2022-03-17T01:15

2022-03-17T01:15

авто

общество

россия

осаго

каско

росссийский союз автостраховщиков (рса)

евгений уфимцев

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Оснований для подорожания полисов ОСАГО в ближайшее время нет — для этого есть несколько причин, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Евгений Уфимцев.Он напомнил, что Банк России теперь может пересматривать тарифы чаще, чем раз в год. Но для этого нужны веские основания, например резкий рост убыточности.Он напомнил, что последние три года средний размер страховой премии по России составляет 5600 рублей, и в отрасли надеются на сохранение этого показателя.Ситуация с каско несколько отличается — это добровольный вид страхования, в котором страховая премия рассчитывается индивидуально, в зависимости от многих факторов. Но сиюминутные изменения на рынке не могут оказать влияние на цену полиса, заключил Уфимцев.

https://ria.ru/20220216/osago-1773023709.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

авто, общество, россия, осаго, каско, росссийский союз автостраховщиков (рса) , евгений уфимцев