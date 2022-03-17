https://ria.ru/20220317/osago-1778572816.html
Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско
Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско - РИА Новости, 17.03.2022
Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско
Оснований для подорожания полисов ОСАГО в ближайшее время нет — для этого есть несколько причин, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Российского РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T01:15
2022-03-17T01:15
2022-03-17T01:15
авто
общество
россия
осаго
каско
росссийский союз автостраховщиков (рса)
евгений уфимцев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Оснований для подорожания полисов ОСАГО в ближайшее время нет — для этого есть несколько причин, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Евгений Уфимцев.Он напомнил, что Банк России теперь может пересматривать тарифы чаще, чем раз в год. Но для этого нужны веские основания, например резкий рост убыточности.Он напомнил, что последние три года средний размер страховой премии по России составляет 5600 рублей, и в отрасли надеются на сохранение этого показателя.Ситуация с каско несколько отличается — это добровольный вид страхования, в котором страховая премия рассчитывается индивидуально, в зависимости от многих факторов. Но сиюминутные изменения на рынке не могут оказать влияние на цену полиса, заключил Уфимцев.
https://ria.ru/20220216/osago-1773023709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, общество, россия, осаго, каско, росссийский союз автостраховщиков (рса) , евгений уфимцев
Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско
Исполнительный директор РСА Уфимцев: ОСАГО и каско в ближайшее время не должны подорожать