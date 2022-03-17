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Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско - РИА Новости, 17.03.2022
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Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско
Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско - РИА Новости, 17.03.2022
Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско
Оснований для подорожания полисов ОСАГО в ближайшее время нет — для этого есть несколько причин, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Российского РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T01:15
2022-03-17T01:15
авто
общество
россия
осаго
каско
росссийский союз автостраховщиков (рса)
евгений уфимцев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Оснований для подорожания полисов ОСАГО в ближайшее время нет — для этого есть несколько причин, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Евгений Уфимцев.Он напомнил, что Банк России теперь может пересматривать тарифы чаще, чем раз в год. Но для этого нужны веские основания, например резкий рост убыточности.Он напомнил, что последние три года средний размер страховой премии по России составляет 5600 рублей, и в отрасли надеются на сохранение этого показателя.Ситуация с каско несколько отличается — это добровольный вид страхования, в котором страховая премия рассчитывается индивидуально, в зависимости от многих факторов. Но сиюминутные изменения на рынке не могут оказать влияние на цену полиса, заключил Уфимцев.
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авто, общество, россия, осаго, каско, росссийский союз автостраховщиков (рса) , евгений уфимцев
01:15 17.03.2022
 
Эксперт объяснил, что будет с ценами на ОСАГО и каско

Исполнительный директор РСА Уфимцев: ОСАГО и каско в ближайшее время не должны подорожать

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Оснований для подорожания полисов ОСАГО в ближайшее время нет — для этого есть несколько причин, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Евгений Уфимцев.
Он напомнил, что Банк России теперь может пересматривать тарифы чаще, чем раз в год. Но для этого нужны веские основания, например резкий рост убыточности.

“Все мы знаем, что повышение уровня страховых выплат напрямую влияет на стоимость полисов ОСАГО. Сейчас этого не происходит”, — отметил эксперт.

Он напомнил, что последние три года средний размер страховой премии по России составляет 5600 рублей, и в отрасли надеются на сохранение этого показателя.
Ситуация с каско несколько отличается — это добровольный вид страхования, в котором страховая премия рассчитывается индивидуально, в зависимости от многих факторов. Но сиюминутные изменения на рынке не могут оказать влияние на цену полиса, заключил Уфимцев.
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АвтоОбществоРоссияОСАГОКАСКОРосссийский союз автостраховщиков (РСА)Евгений Уфимцев
 
 
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