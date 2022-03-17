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Шольц: НАТО не намерена военным способом вмешиваться в ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/nato-1778653471.html
Шольц: НАТО не намерена военным способом вмешиваться в ситуацию на Украине
Шольц: НАТО не намерена военным способом вмешиваться в ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Шольц: НАТО не намерена военным способом вмешиваться в ситуацию на Украине
НАТО не намерена военным способом вмешиваться в события на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:38
2022-03-17T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
берлин (город)
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олаф шольц
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. НАТО не намерена военным способом вмешиваться в события на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы должны делать все, чтобы заставить оружие замолчать как можно быстрее. Мы стоим на стороне смелых украинцев в их защите своей страны, противостоянии российской агрессии - финансовыми средствами, гуманитарной помощью, а также поставками военного оборудования, что мы уже сделали. Германия вносит свой вклад и продолжит это делать. Однако одно нужно сказать четко, НАТО не будет вмешиваться военным способом в эту войну", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.Он отметил, что обсудит со Столтенбергом последствия событий на Украине. По его словам, сейчас ключевой задачей является вооружение альянса, и Берлин привержен этой цели.Шольц сообщил, что НАТО уже приняла ряд решений для поддержки восточно-европейских союзников. "Мы показываем, что мы стоим друг за друга. Германия вносит свой вклад, и мы готовы и далее делать все необходимое", - заявил канцлер.Он напомнил, что кабмин ФРГ накануне принял ключевые показатели бюджета на 2022 год, которые предусматривают рост оборонных расходов, а также утвердил решение о создании специального фонда в 100 миллиардов евро для модернизации армии. "Разумеется, мы продолжим обсуждать в НАТО, как мы можем вместе стать сильнее", - заявил Шольц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
https://ria.ru/20220316/nato-1778541142.html
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в мире, нато, берлин (город), германия, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр
13:38 17.03.2022 (обновлено: 14:12 17.03.2022)
 
Шольц: НАТО не намерена военным способом вмешиваться в ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не намерена военным способом вмешиваться в ситуацию на Украине

© REUTERS / John Macdougall/ PoolКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/ Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. НАТО не намерена военным способом вмешиваться в события на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы должны делать все, чтобы заставить оружие замолчать как можно быстрее. Мы стоим на стороне смелых украинцев в их защите своей страны, противостоянии российской агрессии - финансовыми средствами, гуманитарной помощью, а также поставками военного оборудования, что мы уже сделали. Германия вносит свой вклад и продолжит это делать. Однако одно нужно сказать четко, НАТО не будет вмешиваться военным способом в эту войну", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Он отметил, что обсудит со Столтенбергом последствия событий на Украине. По его словам, сейчас ключевой задачей является вооружение альянса, и Берлин привержен этой цели.
Шольц сообщил, что НАТО уже приняла ряд решений для поддержки восточно-европейских союзников. "Мы показываем, что мы стоим друг за друга. Германия вносит свой вклад, и мы готовы и далее делать все необходимое", - заявил канцлер.
Он напомнил, что кабмин ФРГ накануне принял ключевые показатели бюджета на 2022 год, которые предусматривают рост оборонных расходов, а также утвердил решение о создании специального фонда в 100 миллиардов евро для модернизации армии. "Разумеется, мы продолжим обсуждать в НАТО, как мы можем вместе стать сильнее", - заявил Шольц.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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