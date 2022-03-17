https://ria.ru/20220317/nato-1778602949.html

В Китае напомнили НАТО, кто бомбил посольство КНР в Югославии

В Китае напомнили НАТО, кто бомбил посольство КНР в Югославии - РИА Новости, 17.03.2022

В Китае напомнили НАТО, кто бомбил посольство КНР в Югославии

Китай никогда не забудет, кто нанес удары по посольству КНР в Югославии, и ему не нужны лекции от нарушителей международного права, говорится в заявлении на... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:32

2022-03-17T10:32

2022-03-17T14:47

в мире

йенс столтенберг

россия

китай

белград (город)

мид кнр

нато

признание днр и лнр в россии

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ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Китай никогда не забудет, кто нанес удары по посольству КНР в Югославии, и ему не нужны лекции от нарушителей международного права, говорится в заявлении на сайте миссии КНР при ЕС.В заявлении отмечается, что, являясь пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО продолжает расширять свою географию и спектр операций."НАТО необходимо хорошо задуматься о том, какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире", — отмечается в тексте.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай осудить действия России на Украине.Седьмого мая 1999 года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.МИД КНР неоднократно подчеркивал, что в отношении украинского кризиса Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, выносил независимые суждения и излагал свою собственную позицию, исходя из существа самого вопроса, всегда призывал к диалогу и переговорам, чтобы охладить ситуацию.

https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

https://ria.ru/20220317/bayden-1778587762.html

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китай

белград (город)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

в мире, йенс столтенберг, россия, китай, белград (город), мид кнр, нато, признание днр и лнр в россии