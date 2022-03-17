10:32 17.03.2022 (обновлено: 14:47 17.03.2022)
В Китае напомнили НАТО, кто бомбил посольство КНР в Югославии
Миссия Китая при ЕС: Пекин никогда не забудет, кто бомбил посольство КНР в Югославии
ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Китай никогда не забудет, кто нанес удары по посольству КНР в Югославии, и ему не нужны лекции от нарушителей международного права, говорится в заявлении на сайте миссии КНР при ЕС.
"Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", — говорится в сообщении, опубликованном в ответ на критику НАТО в адрес Китая по его позиции в отношении украинского кризиса.
В заявлении отмечается, что, являясь пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО продолжает расширять свою географию и спектр операций.
"НАТО необходимо хорошо задуматься о том, какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире", — отмечается в тексте.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай осудить действия России на Украине.
Седьмого мая 1999 года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.
МИД КНР неоднократно подчеркивал, что в отношении украинского кризиса Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, выносил независимые суждения и излагал свою собственную позицию, исходя из существа самого вопроса, всегда призывал к диалогу и переговорам, чтобы охладить ситуацию.