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В Китае напомнили НАТО, кто бомбил посольство КНР в Югославии - РИА Новости, 17.03.2022
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В Китае напомнили НАТО, кто бомбил посольство КНР в Югославии
В Китае напомнили НАТО, кто бомбил посольство КНР в Югославии - РИА Новости, 17.03.2022
В Китае напомнили НАТО, кто бомбил посольство КНР в Югославии
Китай никогда не забудет, кто нанес удары по посольству КНР в Югославии, и ему не нужны лекции от нарушителей международного права, говорится в заявлении на... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:32
2022-03-17T14:47
в мире
йенс столтенберг
россия
китай
белград (город)
мид кнр
нато
признание днр и лнр в россии
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ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Китай никогда не забудет, кто нанес удары по посольству КНР в Югославии, и ему не нужны лекции от нарушителей международного права, говорится в заявлении на сайте миссии КНР при ЕС.В заявлении отмечается, что, являясь пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО продолжает расширять свою географию и спектр операций."НАТО необходимо хорошо задуматься о том, какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире", — отмечается в тексте.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай осудить действия России на Украине.Седьмого мая 1999 года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.МИД КНР неоднократно подчеркивал, что в отношении украинского кризиса Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, выносил независимые суждения и излагал свою собственную позицию, исходя из существа самого вопроса, всегда призывал к диалогу и переговорам, чтобы охладить ситуацию.
https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html
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в мире, йенс столтенберг, россия, китай, белград (город), мид кнр, нато, признание днр и лнр в россии
10:32 17.03.2022 (обновлено: 14:47 17.03.2022)
 
В Китае напомнили НАТО, кто бомбил посольство КНР в Югославии

Миссия Китая при ЕС: Пекин никогда не забудет, кто бомбил посольство КНР в Югославии

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Флаг НАТО
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ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Китай никогда не забудет, кто нанес удары по посольству КНР в Югославии, и ему не нужны лекции от нарушителей международного права, говорится в заявлении на сайте миссии КНР при ЕС.

"Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", — говорится в сообщении, опубликованном в ответ на критику НАТО в адрес Китая по его позиции в отношении украинского кризиса.

В заявлении отмечается, что, являясь пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО продолжает расширять свою географию и спектр операций.
"НАТО необходимо хорошо задуматься о том, какую роль она сыграла в обеспечении мира и стабильности во всем мире", — отмечается в тексте.
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Седьмого мая 1999 года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.
МИД КНР неоднократно подчеркивал, что в отношении украинского кризиса Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, выносил независимые суждения и излагал свою собственную позицию, исходя из существа самого вопроса, всегда призывал к диалогу и переговорам, чтобы охладить ситуацию.
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