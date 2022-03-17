https://ria.ru/20220317/mid-1778650365.html

Москва готова содействовать переговорам Баку и Еревана, заявили в МИД

Москва готова содействовать переговорам Баку и Еревана, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022

Москва готова содействовать переговорам Баку и Еревана, заявили в МИД

Москва приветствует готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора, готова содействовать переговорному процессу, заявила официальный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:26

2022-03-17T13:26

2022-03-17T13:28

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

армения

азербайджан

ереван

баку

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва приветствует готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора, готова содействовать переговорному процессу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы приветствуем готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией и подтверждаем наш настрой на всемерное содействие переговорному процессу", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что пока преждевременно говорить о сроках подписания мирного договора.

https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777842926.html

армения

азербайджан

ереван

баку

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, азербайджан, ереван, баку