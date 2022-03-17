https://ria.ru/20220317/mid-1778650365.html
Москва готова содействовать переговорам Баку и Еревана, заявили в МИД
Москва готова содействовать переговорам Баку и Еревана, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
Москва готова содействовать переговорам Баку и Еревана, заявили в МИД
Москва приветствует готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора, готова содействовать переговорному процессу, заявила официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:26
2022-03-17T13:26
2022-03-17T13:28
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
армения
азербайджан
ереван
баку
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва приветствует готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора, готова содействовать переговорному процессу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы приветствуем готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией и подтверждаем наш настрой на всемерное содействие переговорному процессу", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что пока преждевременно говорить о сроках подписания мирного договора.
https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777842926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, азербайджан, ереван, баку
13:26 17.03.2022 (обновлено: 13:28 17.03.2022)
Москва готова содействовать переговорам Баку и Еревана, заявили в МИД
МИД: Москва приветствует намерение Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора