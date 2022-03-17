Рейтинг@Mail.ru
Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220317/maski-1778656074.html
Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой
Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой - РИА Новости, 17.03.2022
Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой
В Совете Федерации отменён масочный режим и необходимость регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:47
2022-03-17T14:39
распространение коронавируса
совет федерации рф
коронавирус в россии
политика
здоровье - общество
вячеслав тимченко
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Совете Федерации отменён масочный режим и необходимость регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко."Мы в своей работе следуем рекомендациям и выполняем все распоряжения московских властей. Масочный режим у нас отменён, как и необходимость сдавать ПЦР", - сказал он.Вместе с тем, по словам Тимченко, в Совфеде сохраняется прежний режим ограничений в заказе пропусков для посетителей и СМИ.
https://ria.ru/20220315/maski-1778341996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, коронавирус в россии, политика, здоровье - общество, вячеслав тимченко, коронавирус covid-19
13:47 17.03.2022 (обновлено: 14:39 17.03.2022)
 
Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой

Глава комитета СФ по регламенту Тимченко заявил об отмене масочного режима в здании

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Совете Федерации отменён масочный режим и необходимость регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Мы в своей работе следуем рекомендациям и выполняем все распоряжения московских властей. Масочный режим у нас отменён, как и необходимость сдавать ПЦР", - сказал он.
Вместе с тем, по словам Тимченко, в Совфеде сохраняется прежний режим ограничений в заказе пропусков для посетителей и СМИ.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 20:20Распространение коронавируса
В Госдуме отменили масочный режим
 
Распространение коронавирусаСовет Федерации РФКоронавирус в РоссииПолитикаЗдоровье - ОбществоВячеслав ТимченкоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала