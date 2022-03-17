https://ria.ru/20220317/maski-1778656074.html
Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой
Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой - РИА Новости, 17.03.2022
Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой
В Совете Федерации отменён масочный режим и необходимость регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:47
2022-03-17T13:47
2022-03-17T14:39
распространение коронавируса
совет федерации рф
коронавирус в россии
политика
здоровье - общество
вячеслав тимченко
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Совете Федерации отменён масочный режим и необходимость регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко."Мы в своей работе следуем рекомендациям и выполняем все распоряжения московских властей. Масочный режим у нас отменён, как и необходимость сдавать ПЦР", - сказал он.Вместе с тем, по словам Тимченко, в Совфеде сохраняется прежний режим ограничений в заказе пропусков для посетителей и СМИ.
https://ria.ru/20220315/maski-1778341996.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, коронавирус в россии, политика, здоровье - общество, вячеслав тимченко, коронавирус covid-19
13:47 17.03.2022 (обновлено: 14:39 17.03.2022)
Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой
Глава комитета СФ по регламенту Тимченко заявил об отмене масочного режима в здании
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Совете Федерации отменён масочный режим и необходимость регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Мы в своей работе следуем рекомендациям и выполняем все распоряжения московских властей. Масочный режим у нас отменён, как и необходимость сдавать ПЦР", - сказал он.
Вместе с тем, по словам Тимченко, в Совфеде сохраняется прежний режим ограничений в заказе пропусков для посетителей и СМИ.