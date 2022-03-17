https://ria.ru/20220317/maski-1778656074.html

Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой

Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой - РИА Новости, 17.03.2022

Совет Федерации отменил масочный режим вслед за Госдумой

В Совете Федерации отменён масочный режим и необходимость регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:47

2022-03-17T13:47

2022-03-17T14:39

распространение коронавируса

совет федерации рф

коронавирус в россии

политика

здоровье - общество

вячеслав тимченко

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Совете Федерации отменён масочный режим и необходимость регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко."Мы в своей работе следуем рекомендациям и выполняем все распоряжения московских властей. Масочный режим у нас отменён, как и необходимость сдавать ПЦР", - сказал он.Вместе с тем, по словам Тимченко, в Совфеде сохраняется прежний режим ограничений в заказе пропусков для посетителей и СМИ.

https://ria.ru/20220315/maski-1778341996.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, коронавирус в россии, политика, здоровье - общество, вячеслав тимченко, коронавирус covid-19