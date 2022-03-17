https://ria.ru/20220317/mariupol-1778711482.html

Пенсионерка из Мариуполя рассказала, как смогла покинуть город пешком

Пенсионерка из Мариуполя рассказала, как смогла покинуть город пешком - РИА Новости, 17.03.2022

Пенсионерка из Мариуполя рассказала, как смогла покинуть город пешком

Украинские националистические батальоны в Мариуполе уничтожают жилье мирных жителей и не информируют их о гуманитарных коридорах, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:47

2022-03-17T17:47

2022-03-17T18:55

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778723308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8a7a18819ea8415294d7f12a3830ea0.jpg

МАРИУПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Украинские националистические батальоны в Мариуполе уничтожают жилье мирных жителей и не информируют их о гуманитарных коридорах, рассказала РИА Новости мариупольчанка, сумевшая выйти из города пешком с маленькой внучкой."Даже не сказали (украинская сторона - ред.) нам, что вывозят людей. Это просто я вчера услышала. Если бы не услышала, не знаю, наверно, уже подвалов не было. Почему мой ребенок должен погибать?" - сказала она.По словам жительницы Мариуполя, она вместе с внучкой шла пешком 1,5 километра, пока не вышли к войскам Донецкой народной республики, которые им помогли."Да, так они (войска ДНР - ред.) хоть помогли. Людям хоть что-то дали. А эти падлы (украинские войска - ред.) ничего не дадут", - отметила она.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/kadyrov-1778687704.html

донецкая народная республика

мариуполь

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Мариуполя рассказала о том, как вышла из города Националистические батальоны в Мариуполе уничтожают жилье мирного населения, сказала РИА Новости пенсионерка, сумевшая выйти из города пешком с маленькой внучкой. 2022-03-17T17:47 true PT2M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, александр семенов