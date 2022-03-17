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Макрон высказался за повышение пенсионного возраста во Франции до 65 лет - РИА Новости, 17.03.2022
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Макрон высказался за повышение пенсионного возраста во Франции до 65 лет
Макрон высказался за повышение пенсионного возраста во Франции до 65 лет - РИА Новости, 17.03.2022
Макрон высказался за повышение пенсионного возраста во Франции до 65 лет
Президент Франции Эммануэль Макрон, представляя в четверг свою предвыборную программу, высказался за постепенное повышенное пенсионного возраста до 65 лет. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:22
2022-03-17T18:51
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, представляя в четверг свою предвыборную программу, высказался за постепенное повышенное пенсионного возраста до 65 лет.Макрон официально заявил о своем выдвижении на второй президентский срок в начале марта. Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля."Мы должны работать больше. И в этой связи есть два рычага: полная занятость и пенсионная реформа", - сказал Макрон в ходе большой пресс-конференции в парижском пригороде Обервилье.Он заявил о необходимости продолжения реформы рынка труда и реформы страхования по безработице. Также в случае своего избрания на второй срок Макрон предлагает трансформировать центр занятости во Франции (Pole emploi) в центр "Работа Франции", чтобы перейти к полной занятости.По словам Макрона, также необходимо провести пенсионную реформу и постепенно повысить пенсионный возраст до 65 лет.В настоящее время пенсионный возраст во Франции - 62 года.В списке кандидатов на пост президента Франции, который 7 марта официально был обнародован Конституционным советом, 12 человек. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778470752.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
18:22 17.03.2022 (обновлено: 18:51 17.03.2022)
 
Макрон высказался за повышение пенсионного возраста во Франции до 65 лет

Макрон высказался за постепенное повышение пенсионного возраста во Франции до 65 лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, представляя в четверг свою предвыборную программу, высказался за постепенное повышенное пенсионного возраста до 65 лет.
Макрон официально заявил о своем выдвижении на второй президентский срок в начале марта. Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.
Беженцы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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"Мы должны работать больше. И в этой связи есть два рычага: полная занятость и пенсионная реформа", - сказал Макрон в ходе большой пресс-конференции в парижском пригороде Обервилье.
Он заявил о необходимости продолжения реформы рынка труда и реформы страхования по безработице. Также в случае своего избрания на второй срок Макрон предлагает трансформировать центр занятости во Франции (Pole emploi) в центр "Работа Франции", чтобы перейти к полной занятости.
По словам Макрона, также необходимо провести пенсионную реформу и постепенно повысить пенсионный возраст до 65 лет.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 10:53
Макрон решил копировать Зеленского, пишет Daily Mail
В настоящее время пенсионный возраст во Франции - 62 года.
В списке кандидатов на пост президента Франции, который 7 марта официально был обнародован Конституционным советом, 12 человек. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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