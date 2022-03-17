https://ria.ru/20220317/makron-1778716813.html

Макрон высказался за повышение пенсионного возраста во Франции до 65 лет

Макрон высказался за повышение пенсионного возраста во Франции до 65 лет - РИА Новости, 17.03.2022

Макрон высказался за повышение пенсионного возраста во Франции до 65 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон, представляя в четверг свою предвыборную программу, высказался за постепенное повышенное пенсионного возраста до 65 лет. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:22

2022-03-17T18:22

2022-03-17T18:51

в мире

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_0:254:3076:1984_1920x0_80_0_0_f454cbb1fe6e316830d38781ae0dbcf6.jpg

ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, представляя в четверг свою предвыборную программу, высказался за постепенное повышенное пенсионного возраста до 65 лет.Макрон официально заявил о своем выдвижении на второй президентский срок в начале марта. Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля."Мы должны работать больше. И в этой связи есть два рычага: полная занятость и пенсионная реформа", - сказал Макрон в ходе большой пресс-конференции в парижском пригороде Обервилье.Он заявил о необходимости продолжения реформы рынка труда и реформы страхования по безработице. Также в случае своего избрания на второй срок Макрон предлагает трансформировать центр занятости во Франции (Pole emploi) в центр "Работа Франции", чтобы перейти к полной занятости.По словам Макрона, также необходимо провести пенсионную реформу и постепенно повысить пенсионный возраст до 65 лет.В настоящее время пенсионный возраст во Франции - 62 года.В списке кандидатов на пост президента Франции, который 7 марта официально был обнародован Конституционным советом, 12 человек. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778470752.html

https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, эммануэль макрон