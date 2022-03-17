https://ria.ru/20220317/lenoblast-1778613000.html

Власти Ленобласти предлагают скорректировать федзакон о госзакупках

Власти Ленобласти предлагают скорректировать федзакон о госзакупках - РИА Новости, 17.03.2022

Власти Ленобласти предлагают скорректировать федзакон о госзакупках

Сокращение бюрократических процедур, связанных с размещением бюджетного заказа по 44-ФЗ и ряда других законов, которые связаны с закупочной деятельностью,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:15

2022-03-17T11:15

2022-03-17T11:15

ленинградская область

александр дрозденко

госзакупки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Сокращение бюрократических процедур, связанных с размещением бюджетного заказа по 44-ФЗ и ряда других законов, которые связаны с закупочной деятельностью, позволят властям Ленинградской области в сложившихся экономических условиях снизить нагрузку на бюджет региона, считает губернатор региона Александр Дрозденко."Мы предлагаем, например, госзакупки до 100 миллионов рублей проводить вообще без конкурса, предлагаем дать возможность сейчас проводить большинство закупок методом котировки или методом заключения договоров с единственным поставщиком. Это необходимо в действующих условиях, чтобы деньги очень быстро уходили и подрядчикам, и поставщикам услуг, товаров, материальных ценностей", — сказал Дрозденко по итогам совещания, которое провел президент России с главами регионов и правительством РФ.Кроме того Дрозденко обратил внимание на необходимость расширить права губернаторов и глав администраций районов, чтобы они могли оперативно вносить изменения в бюджет."Например, в пределах до 10% от общей расходной части бюджета в течение года разрешить вносить правки и изменения непосредственно самим губернаторам или главам администраций с тем, чтобы за каждым расходом, за каждой копейкой не собирать Законодательное собрание. Ведь по регламенту подготовка документа об изменениях в бюджет занимает до трёх месяцев. Хотя это можно решить в течение двух-трёх дней", — сказал глава области.

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778600365.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, госзакупки