https://ria.ru/20220317/krym-1778668528.html

Путин назвал присоединение Крыма правильным и своевременным решением

Путин назвал присоединение Крыма правильным и своевременным решением - РИА Новости, 17.03.2022

Путин назвал присоединение Крыма правильным и своевременным решением

Воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением, достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас на Донбассе, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:48

2022-03-17T14:48

2022-03-17T14:57

политика

владимир путин

признание днр и лнр в россии

здоровье - общество

севастополь

донбасс

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением, достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя он напомнил, как "в сложные недели февраля-марта 2014 года крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве"."Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясным", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778397299.html

севастополь

донбасс

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Мадина Моргоева

политика, владимир путин, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, севастополь, донбасс, россия