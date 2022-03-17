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Путин назвал присоединение Крыма правильным и своевременным решением - РИА Новости, 17.03.2022
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Путин назвал присоединение Крыма правильным и своевременным решением
Путин назвал присоединение Крыма правильным и своевременным решением - РИА Новости, 17.03.2022
Путин назвал присоединение Крыма правильным и своевременным решением
Воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением, достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас на Донбассе, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:48
2022-03-17T14:57
политика
владимир путин
признание днр и лнр в россии
здоровье - общество
севастополь
донбасс
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением, достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя он напомнил, как "в сложные недели февраля-марта 2014 года крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве"."Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясным", - сказал Путин.
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севастополь
донбасс
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политика, владимир путин, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, севастополь, донбасс, россия
14:48 17.03.2022 (обновлено: 14:57 17.03.2022)
 
Путин назвал присоединение Крыма правильным и своевременным решением

Путин назвал воссоединение Крыма и России правильным и своевременным решением

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением, достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя он напомнил, как "в сложные недели февраля-марта 2014 года крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве".
"Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясным", - сказал Путин.
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