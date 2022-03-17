Рейтинг@Mail.ru
Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/krym-1778638770.html
Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина
Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина - РИА Новости, 17.03.2022
Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:46
2022-03-17T14:52
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778640107_0:27:600:365_1920x0_80_0_0_1e7c65ab37a1006e32ef82d80f37016c.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
LIVE: Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
2022-03-17T14:46
true
PT98M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778640107_39:0:562:392_1920x0_80_0_0_9706361c2867edd9009fdc2f5f3368fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, видео
Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
2022-03-17T14:46
true
PT98M58S
14:46 17.03.2022 (обновлено: 14:52 17.03.2022)
 

Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
 
Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала