https://ria.ru/20220317/krym-1778638770.html

Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина

Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина - РИА Новости, 17.03.2022

Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина

Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:46

2022-03-17T14:46

2022-03-17T14:52

политика

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

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2022

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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