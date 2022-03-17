https://ria.ru/20220317/krym-1778638770.html
Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина
Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина - РИА Новости, 17.03.2022
Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:46
2022-03-17T14:46
2022-03-17T14:52
политика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
LIVE: Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя
2022-03-17T14:46
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PT98M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, видео
Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
2022-03-17T14:46
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PT98M58S
14:46 17.03.2022 (обновлено: 14:52 17.03.2022)
Совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.