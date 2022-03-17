https://ria.ru/20220317/krizis-1778714351.html

Миру грозит кризис продовольствия из-за событий на Украине, заявил Макрон

Миру грозит кризис продовольствия из-за событий на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 17.03.2022

Миру грозит кризис продовольствия из-за событий на Украине, заявил Макрон

Мир столкнется с глубоким продовольственным кризисом в ближайшие 12-18 месяцев из-за событий на Украине, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:05

2022-03-17T18:05

2022-03-17T18:05

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Мир столкнется с глубоким продовольственным кризисом в ближайшие 12-18 месяцев из-за событий на Украине, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон."Из-за войны на Украине мы столкнемся в ближайшие 12-18 месяцев с глубоким продовольственным кризисом, особенно в странах, очень зависимых от России - на Ближнем Востоке и Африке, поэтому Европа должна быть готова к этому, вызову как для нее, так и для ее партнеров", - заявил Макрон на большой пресс-конференции, представляя свою предвыборную программу.Он также заявил, что ставит своей целью обеспечить продовольственную независимость Франции в случае избрания главой государства на следующие пять лет.Ранее конституционный совет Франции объявил окончательный список кандидатов на президентских выборах, в него вошли 12 политиков. В их числе действующий президент Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.

https://ria.ru/20220315/krizis-1778297477.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

европа

украина

донбасс

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, европа, украина, донбасс, россия, продукты, эммануэль макрон, франция