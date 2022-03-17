https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html
Читать — дорого? Как санкции изменят книжный рынок
Читать — дорого? Как санкции изменят книжный рынок - РИА Новости, 17.03.2022
Читать — дорого? Как санкции изменят книжный рынок
Читатели пока не сильно ощутили перемены в книжной отрасли, но их уже прочувствовали издатели и писатели. Как санкции и курс валют повлияли на цены, останутся... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:00
2022-03-17T08:00
2022-03-17T08:15
культура
российский книжный союз
санкции в отношении россии
стивен кинг
эксмо
санкции
книги
книги
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Читатели пока не сильно ощутили перемены в книжной отрасли, но их уже прочувствовали издатели и писатели. Как санкции и курс валют повлияли на цены, останутся ли в России зарубежные авторы, сыграет ли сложная ситуация на руку пиратам — в материале РИА новости.Без польского фэнтези и американского хоррораСтивен Кинг, Джо Аберкромби, Нил Гейман, Адам Пшехшта и некоторые другие авторы заявили в соцсетях, что откажутся от сотрудничества с российскими компаниями.При этом некоторые эксперты утверждают, что ситуация с правами не столь критична. Главный редактор издательства "Фантом Пресс", которое специализируется на выпуске зарубежной литературы, Игорь Алюков рассказал, что официальных отказов от иностранных партнеров у них пока не было.Иная ситуация в Издательском доме "Поляндрия", где почти 100 процентов продукции — переводные книги. Издатели отмечают, что сохранение договоренностей де-юре не гарантирует сотрудничества де-факто. Российские компании могут просто не потянуть высокие гонорары зарубежных авторов.По словам эксперта, цифровой контент тоже не спасает ситуацию: пока на долю электронных и аудиокниг в структуре потребления приходится около 15 процентов. К тому же отпечатанный тираж еще можно продавать какое-то время, а доступ к литературе в интернете в случае потери прав ограничат сразу же. Освободившаяся ниша в продаже зарубежных новинок и бестселлеров перекочует к нелегалам.Бумажное золотоОсновные сложности сегодня все же связаны не столько с правами, сколько с ростом цен на полиграфические услуги, отмечает Игорь Алюков. Замена итальянского, австрийского, финского сырья на китайское приведет к увеличению затрат на доставку. Печатать на российской бумаге тоже не очень выгодно — из-за повышения себестоимости.Как отметила заместитель директора по торговле магазина "Библио-Глобус" Инесса Антонова, о массовом повышении цен на книги говорить пока рано. С запросом об изменении стоимости к ретейлерам обратились лишь отдельные поставщики продукции — они в меньшинстве. В основном это производители дорогих изданий и альбомов, открыток, бумажных сумок, календарей, упаковочной бумаги.По мнению экспертов, стабильный интерес гарантирован к детской литературе, несмотря на дорогое производство за счет иллюстраций. Где русские таланты?В российском книжном рейтинге, итоги которого подводят в конце каждого года, 80 процентов топ-50 списка — иностранные авторы. Бестселлеры у нас до сих пор — в основном зарубежная литература, лицензии, франшизы.Вопрос с отечественными писателями, книги которых должны, казалось бы, заменить на полках магазинов иностранные хиты, тоже сложный. Как рассказали в издательстве "Эксмо", к ним каждый месяц поступает около 800 заявок от начинающих авторов. Но работа с неизвестными именами и инвестирование в их раскрутку — это дополнительные риски, на которые в сложившейся ситуации производители идти не захотят. Здесь книгоиздатели надеются на поддержку государства. Продвижению книг, даже с известными именами на обложке, очень способствует экранизация. В этом зачастую секрет популярности многих западных авторов ("Дюна", "Дом Гуччи", "Тревожные люди", "Шестерка воронов", "Аллея кошмаров"). Поэтому издатели рассчитывают и на более активное сотрудничество с другими производителями контента.Еще одна проблема, которую нужно решить, чтобы поддержать отечественную литературу, — статус писателя. Как говорят эксперты, авторы не имеют постоянного заработка и отчислений, поэтому вынуждены работать в других сферах, а написание романов оставляют в качестве хобби. Премии — пожалуй, единственная надежда для талантливого автора. Но и они не выводят к массовому читателю.Понять и поддержать"Российский книжный союз дорабатывает комплекс мер поддержки отрасли. На следующей неделе документ направят в Администрацию Президента России и председателю правительства", — рассказывает Олег Новиков. По его словам, речь идет, в частности, о снижении таможенных платежей, грантовой помощи молодым писателям, о государственных наградах и преференциях для национальных авторов.
https://ria.ru/20211205/knigi-1761995602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский книжный союз, санкции в отношении россии, стивен кинг, эксмо, санкции, книги, книги
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Читатели пока не сильно ощутили перемены в книжной отрасли, но их уже прочувствовали издатели и писатели. Как санкции и курс валют повлияли на цены, останутся ли в России зарубежные авторы, сыграет ли сложная ситуация на руку пиратам — в материале РИА новости.
Без польского фэнтези и американского хоррора
Стивен Кинг, Джо Аберкромби, Нил Гейман, Адам Пшехшта и некоторые другие авторы заявили в соцсетях, что откажутся от сотрудничества с российскими компаниями.
При этом некоторые эксперты утверждают, что ситуация с правами не столь критична.
Главный редактор издательства "Фантом Пресс", которое специализируется на выпуске зарубежной литературы, Игорь Алюков рассказал, что официальных отказов от иностранных партнеров у них пока не было.
"Мы написали заграничным агентам — всего около 15 писем — и не ответили только двое. Остальные заявили о готовности продолжить сотрудничество, — поясняет он. — Некоторые даже входят в экономическую ситуацию и уменьшают авансы, кто-то ускоряет работу и заключение контрактов".
Иная ситуация в Издательском доме "Поляндрия", где почти 100 процентов продукции — переводные книги.
"Наверное, половина зарубежных агентств нам уже отказали, — говорит гендиректор ИД Олег Филиппов. — Некоторые ссылаются на экономическую нестабильность. Мы вынуждены перекраивать план. Вместо пяти-шести новинок будем выпускать две-три".
Издатели отмечают, что сохранение договоренностей де-юре не гарантирует сотрудничества де-факто. Российские компании могут просто не потянуть высокие гонорары зарубежных авторов.
"Текущие лицензионные договоры заключались по прежнему курсу национальной валюты, — поясняет вице-президент Российского книжного союза, президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. — Теперь выплаты иностранным партнерам и представителям авторов увеличились в разы. Возможно, это приведет к пересмотру договоров и отказу от некоторых из них. Пока таких решений не принимали, все будет зависеть от экономической ситуации и читательского спроса на книги".
По словам эксперта, цифровой контент тоже не спасает ситуацию: пока на долю электронных и аудиокниг в структуре потребления приходится около 15 процентов. К тому же отпечатанный тираж еще можно продавать какое-то время, а доступ к литературе в интернете в случае потери прав ограничат сразу же. Освободившаяся ниша в продаже зарубежных новинок и бестселлеров перекочует к нелегалам.
"Если не усилить меры борьбы с пиратами, которые могут легко спаразитировать на ситуации, доходы авторов, издателей и налоговые отчисления пойдут в карманы владельцев нелегальных ресурсов за пределы страны", — считает Олег Новиков.
Бумажное золото
Основные сложности сегодня все же связаны не столько с правами, сколько с ростом цен на полиграфические услуги, отмечает Игорь Алюков. Замена итальянского, австрийского, финского сырья на китайское приведет к увеличению затрат на доставку. Печатать на российской бумаге тоже не очень выгодно — из-за повышения себестоимости.
"Мы просчитывали стоимость тиража две недели назад и сейчас, — рассказывает Алюков. — Она выросла на 20 процентов. Пока работаем по себестоимости, но скачок цен на книги неизбежен".
Как отметила заместитель директора по торговле магазина "Библио-Глобус" Инесса Антонова, о массовом повышении цен на книги говорить пока рано. С запросом об изменении стоимости к ретейлерам обратились лишь отдельные поставщики продукции — они в меньшинстве. В основном это производители дорогих изданий и альбомов, открыток, бумажных сумок, календарей, упаковочной бумаги.
"На дорогостоящую литературу увеличился и спрос: с конца февраля покупатели больше приобретают подарочные книги на мелованной бумаге, в кожаном переплете, с хорошими иллюстрациями, альбомы по искусству. А также учебную литературу по изучению иностранных языков", — говорит Антонова.
По мнению экспертов, стабильный интерес гарантирован к детской литературе, несмотря на дорогое производство за счет иллюстраций.
"Этот сегмент рынка — наименее уязвимый, — уверен менеджер издательства "Время", книжный обозреватель Дмитрий Гасин. — Люди продолжают покупать эти книги, потому что им нужно приобщать детей к чтению. Рынок "малышовой" литературы не только не обрушился, а сохранил позиции".
Где русские таланты?
В российском книжном рейтинге, итоги которого подводят в конце каждого года, 80 процентов топ-50 списка — иностранные авторы. Бестселлеры у нас до сих пор — в основном зарубежная литература, лицензии, франшизы.
Вопрос с отечественными писателями, книги которых должны, казалось бы, заменить на полках магазинов иностранные хиты, тоже сложный.
Как рассказали в издательстве "Эксмо", к ним каждый месяц поступает около 800 заявок от начинающих авторов. Но работа с неизвестными именами и инвестирование в их раскрутку — это дополнительные риски, на которые в сложившейся ситуации производители идти не захотят. Здесь книгоиздатели надеются на поддержку государства.
Продвижению книг, даже с известными именами на обложке, очень способствует экранизация. В этом зачастую секрет популярности многих западных авторов ("Дюна", "Дом Гуччи", "Тревожные люди", "Шестерка воронов", "Аллея кошмаров"). Поэтому издатели рассчитывают и на более активное сотрудничество с другими производителями контента.
Еще одна проблема, которую нужно решить, чтобы поддержать отечественную литературу, — статус писателя. Как говорят эксперты, авторы не имеют постоянного заработка и отчислений, поэтому вынуждены работать в других сферах, а написание романов оставляют в качестве хобби.
Премии — пожалуй, единственная надежда для талантливого автора. Но и они не выводят к массовому читателю.
Понять и поддержать
"Российский книжный союз дорабатывает комплекс мер поддержки отрасли. На следующей неделе документ направят в Администрацию Президента России и председателю правительства", — рассказывает Олег Новиков.
По его словам, речь идет, в частности, о снижении таможенных платежей, грантовой помощи молодым писателям, о государственных наградах и преференциях для национальных авторов.