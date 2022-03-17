https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html

Читать — дорого? Как санкции изменят книжный рынок

Читать — дорого? Как санкции изменят книжный рынок - РИА Новости, 17.03.2022

Читать — дорого? Как санкции изменят книжный рынок

Читатели пока не сильно ощутили перемены в книжной отрасли, но их уже прочувствовали издатели и писатели. Как санкции и курс валют повлияли на цены, останутся... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:00

2022-03-17T08:00

2022-03-17T08:15

культура

российский книжный союз

санкции в отношении россии

стивен кинг

эксмо

санкции

книги

книги

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Читатели пока не сильно ощутили перемены в книжной отрасли, но их уже прочувствовали издатели и писатели. Как санкции и курс валют повлияли на цены, останутся ли в России зарубежные авторы, сыграет ли сложная ситуация на руку пиратам — в материале РИА новости.Без польского фэнтези и американского хоррораСтивен Кинг, Джо Аберкромби, Нил Гейман, Адам Пшехшта и некоторые другие авторы заявили в соцсетях, что откажутся от сотрудничества с российскими компаниями.При этом некоторые эксперты утверждают, что ситуация с правами не столь критична. Главный редактор издательства "Фантом Пресс", которое специализируется на выпуске зарубежной литературы, Игорь Алюков рассказал, что официальных отказов от иностранных партнеров у них пока не было.Иная ситуация в Издательском доме "Поляндрия", где почти 100 процентов продукции — переводные книги. Издатели отмечают, что сохранение договоренностей де-юре не гарантирует сотрудничества де-факто. Российские компании могут просто не потянуть высокие гонорары зарубежных авторов.По словам эксперта, цифровой контент тоже не спасает ситуацию: пока на долю электронных и аудиокниг в структуре потребления приходится около 15 процентов. К тому же отпечатанный тираж еще можно продавать какое-то время, а доступ к литературе в интернете в случае потери прав ограничат сразу же. Освободившаяся ниша в продаже зарубежных новинок и бестселлеров перекочует к нелегалам.Бумажное золотоОсновные сложности сегодня все же связаны не столько с правами, сколько с ростом цен на полиграфические услуги, отмечает Игорь Алюков. Замена итальянского, австрийского, финского сырья на китайское приведет к увеличению затрат на доставку. Печатать на российской бумаге тоже не очень выгодно — из-за повышения себестоимости.Как отметила заместитель директора по торговле магазина "Библио-Глобус" Инесса Антонова, о массовом повышении цен на книги говорить пока рано. С запросом об изменении стоимости к ретейлерам обратились лишь отдельные поставщики продукции — они в меньшинстве. В основном это производители дорогих изданий и альбомов, открыток, бумажных сумок, календарей, упаковочной бумаги.По мнению экспертов, стабильный интерес гарантирован к детской литературе, несмотря на дорогое производство за счет иллюстраций. Где русские таланты?В российском книжном рейтинге, итоги которого подводят в конце каждого года, 80 процентов топ-50 списка — иностранные авторы. Бестселлеры у нас до сих пор — в основном зарубежная литература, лицензии, франшизы.Вопрос с отечественными писателями, книги которых должны, казалось бы, заменить на полках магазинов иностранные хиты, тоже сложный. Как рассказали в издательстве "Эксмо", к ним каждый месяц поступает около 800 заявок от начинающих авторов. Но работа с неизвестными именами и инвестирование в их раскрутку — это дополнительные риски, на которые в сложившейся ситуации производители идти не захотят. Здесь книгоиздатели надеются на поддержку государства. Продвижению книг, даже с известными именами на обложке, очень способствует экранизация. В этом зачастую секрет популярности многих западных авторов ("Дюна", "Дом Гуччи", "Тревожные люди", "Шестерка воронов", "Аллея кошмаров"). Поэтому издатели рассчитывают и на более активное сотрудничество с другими производителями контента.Еще одна проблема, которую нужно решить, чтобы поддержать отечественную литературу, — статус писателя. Как говорят эксперты, авторы не имеют постоянного заработка и отчислений, поэтому вынуждены работать в других сферах, а написание романов оставляют в качестве хобби. Премии — пожалуй, единственная надежда для талантливого автора. Но и они не выводят к массовому читателю.Понять и поддержать"Российский книжный союз дорабатывает комплекс мер поддержки отрасли. На следующей неделе документ направят в Администрацию Президента России и председателю правительства", — рассказывает Олег Новиков. По его словам, речь идет, в частности, о снижении таможенных платежей, грантовой помощи молодым писателям, о государственных наградах и преференциях для национальных авторов.

https://ria.ru/20211205/knigi-1761995602.html

https://ria.ru/20220221/palahniuk-1773632547.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

российский книжный союз, санкции в отношении россии, стивен кинг, эксмо, санкции, книги, книги