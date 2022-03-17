https://ria.ru/20220317/kiberataka-1778611416.html

Минцифры зафиксировало беспрецедентные атаки на сайты органов власти

Минцифры зафиксировало беспрецедентные атаки на сайты органов власти - РИА Новости, 17.03.2022

Минцифры зафиксировало беспрецедентные атаки на сайты органов власти

Минцифры фиксирует атаки на сайты органов власти и организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:09

2022-03-17T11:09

2022-03-17T11:09

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минцифры фиксирует атаки на сайты органов власти и организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщила пресс-служба министерства."Минцифры организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам, а также ведёт межведомственную координационную работу в новых условиях. Сейчас мы фиксируем беспрецедентные атаки на сайты органов власти", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что раньше мощность атак в пиковые моменты достигала 500 ГБ, сейчас – до 1 ТБ, что в 2-3 раза мощнее самых серьёзных инцидентов такого типа, фиксировавшихся ранее."Атаки на компании обслуживают (отбивают - ред.) специалисты по кибербезопасности внутри коммерческих организаций", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220311/rostekh-1777654600.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)