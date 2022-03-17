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Минцифры зафиксировало беспрецедентные атаки на сайты органов власти - РИА Новости, 17.03.2022
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Минцифры зафиксировало беспрецедентные атаки на сайты органов власти
Минцифры зафиксировало беспрецедентные атаки на сайты органов власти - РИА Новости, 17.03.2022
Минцифры зафиксировало беспрецедентные атаки на сайты органов власти
Минцифры фиксирует атаки на сайты органов власти и организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:09
2022-03-17T11:09
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минцифры фиксирует атаки на сайты органов власти и организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщила пресс-служба министерства."Минцифры организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам, а также ведёт межведомственную координационную работу в новых условиях. Сейчас мы фиксируем беспрецедентные атаки на сайты органов власти", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что раньше мощность атак в пиковые моменты достигала 500 ГБ, сейчас – до 1 ТБ, что в 2-3 раза мощнее самых серьёзных инцидентов такого типа, фиксировавшихся ранее."Атаки на компании обслуживают (отбивают - ред.) специалисты по кибербезопасности внутри коммерческих организаций", - добавляется в сообщении.
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
11:09 17.03.2022
 
Минцифры зафиксировало беспрецедентные атаки на сайты органов власти

Минцифры зафиксировало беспрецедентные кибератаки на сайты органов власти

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКибератака
Кибератака - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Кибератака
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минцифры фиксирует атаки на сайты органов власти и организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщила пресс-служба министерства.
"Минцифры организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам, а также ведёт межведомственную координационную работу в новых условиях. Сейчас мы фиксируем беспрецедентные атаки на сайты органов власти", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что раньше мощность атак в пиковые моменты достигала 500 ГБ, сейчас – до 1 ТБ, что в 2-3 раза мощнее самых серьёзных инцидентов такого типа, фиксировавшихся ранее.
"Атаки на компании обслуживают (отбивают - ред.) специалисты по кибербезопасности внутри коммерческих организаций", - добавляется в сообщении.
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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