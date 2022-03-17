https://ria.ru/20220317/kazn-1778648637.html

В КПРФ назвали пиар-ходом инициативу ЛДПР о референдуме по смертной казни

В КПРФ назвали пиар-ходом инициативу ЛДПР о референдуме по смертной казни - РИА Новости, 17.03.2022

В КПРФ назвали пиар-ходом инициативу ЛДПР о референдуме по смертной казни

Член президиума ЦК КПРФ, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов назвал инициативу ЛДПР о референдуме по возвращению смертной... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:22

2022-03-17T13:22

2022-03-17T13:22

кпрф

лдпр

россия

совет европы

общество

политика

андрей клишас

сергей обухов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Член президиума ЦК КПРФ, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов назвал инициативу ЛДПР о референдуме по возвращению смертной казни пиаром, поскольку в стране уже есть условия для ее применения, либо временного отказа от нее.Ранее фракция ЛДПР сообщила, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы."Как пиар-ход (прокомментирую инициативу), потому что ни в каком референдуме для смертной казни нет необходимости… После того, как был создан суд присяжных в Чечне (до этого он был создан во всех других регионах), мораторий на смертную казнь де-факто и де-юре мертвый. Поэтому никаких препятствий для возрождения и применения смертной казни в соответствии с уголовным кодексом этого вида наказания нет. Вся проблема в правоприменении и в том, что суды не применяют эту меру наказания, которая есть в уголовном кодексе", - сообщил Обухов РИА Новости.Сенатор Андрей Клишас ранее сообщил, что на сегодняшний день есть как минимум два решения Конституционного Суда РФ, которые говорят о том, что в Российской Федерации сложился специальный конституционно-правовой режим, который не допускает применения смертной казни.Он подчеркнул, что в результате длительного моратория на применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Также сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит "необратимый процесс", направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания.В том числе, сказал сенатор, согласно постановлениям КС РФ, введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.

https://ria.ru/20220317/spch-1778608186.html

https://ria.ru/20220226/kazn-1775236630.html

https://ria.ru/20220310/evropa-1777411640.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кпрф, лдпр, россия, совет европы, общество, политика, андрей клишас, сергей обухов, госдума рф