Рейтинг@Mail.ru
В КПРФ назвали пиар-ходом инициативу ЛДПР о референдуме по смертной казни - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/kazn-1778648637.html
В КПРФ назвали пиар-ходом инициативу ЛДПР о референдуме по смертной казни
В КПРФ назвали пиар-ходом инициативу ЛДПР о референдуме по смертной казни - РИА Новости, 17.03.2022
В КПРФ назвали пиар-ходом инициативу ЛДПР о референдуме по смертной казни
Член президиума ЦК КПРФ, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов назвал инициативу ЛДПР о референдуме по возвращению смертной... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:22
2022-03-17T13:22
кпрф
лдпр
россия
совет европы
общество
политика
андрей клишас
сергей обухов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91165/98/911659861_0:308:2955:1970_1920x0_80_0_0_93189fbd3657d5c035e7ccf439a76084.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Член президиума ЦК КПРФ, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов назвал инициативу ЛДПР о референдуме по возвращению смертной казни пиаром, поскольку в стране уже есть условия для ее применения, либо временного отказа от нее.Ранее фракция ЛДПР сообщила, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы."Как пиар-ход (прокомментирую инициативу), потому что ни в каком референдуме для смертной казни нет необходимости… После того, как был создан суд присяжных в Чечне (до этого он был создан во всех других регионах), мораторий на смертную казнь де-факто и де-юре мертвый. Поэтому никаких препятствий для возрождения и применения смертной казни в соответствии с уголовным кодексом этого вида наказания нет. Вся проблема в правоприменении и в том, что суды не применяют эту меру наказания, которая есть в уголовном кодексе", - сообщил Обухов РИА Новости.Сенатор Андрей Клишас ранее сообщил, что на сегодняшний день есть как минимум два решения Конституционного Суда РФ, которые говорят о том, что в Российской Федерации сложился специальный конституционно-правовой режим, который не допускает применения смертной казни.Он подчеркнул, что в результате длительного моратория на применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Также сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит "необратимый процесс", направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания.В том числе, сказал сенатор, согласно постановлениям КС РФ, введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
https://ria.ru/20220317/spch-1778608186.html
https://ria.ru/20220226/kazn-1775236630.html
https://ria.ru/20220310/evropa-1777411640.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91165/98/911659861_288:0:2955:2000_1920x0_80_0_0_dafe6186782a2a5729ef347fb41954e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кпрф, лдпр, россия, совет европы, общество, политика, андрей клишас, сергей обухов, госдума рф
13:22 17.03.2022
 
В КПРФ назвали пиар-ходом инициативу ЛДПР о референдуме по смертной казни

Депутат от КПРФ Обухов назвал пиар-ходом инициативу ЛДПР о референдуме по смертной казни

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСъезд партии КПРФ
Съезд партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Съезд партии КПРФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Член президиума ЦК КПРФ, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов назвал инициативу ЛДПР о референдуме по возвращению смертной казни пиаром, поскольку в стране уже есть условия для ее применения, либо временного отказа от нее.
Ранее фракция ЛДПР сообщила, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы.
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:59
В СПЧ прокомментировали возможность возврата смертной казни в России
"Как пиар-ход (прокомментирую инициативу), потому что ни в каком референдуме для смертной казни нет необходимости… После того, как был создан суд присяжных в Чечне (до этого он был создан во всех других регионах), мораторий на смертную казнь де-факто и де-юре мертвый. Поэтому никаких препятствий для возрождения и применения смертной казни в соответствии с уголовным кодексом этого вида наказания нет. Вся проблема в правоприменении и в том, что суды не применяют эту меру наказания, которая есть в уголовном кодексе", - сообщил Обухов РИА Новости.
Сенатор Андрей Клишас ранее сообщил, что на сегодняшний день есть как минимум два решения Конституционного Суда РФ, которые говорят о том, что в Российской Федерации сложился специальный конституционно-правовой режим, который не допускает применения смертной казни.
Он подчеркнул, что в результате длительного моратория на применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Также сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит "необратимый процесс", направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 12:18
В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни
В том числе, сказал сенатор, согласно постановлениям КС РФ, введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.
В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 10:11
В МИД не видят смысла оставаться в Совете Европы
 
КПРФЛДПРРоссияСовет ЕвропыОбществоПолитикаАндрей КлишасСергей ОбуховГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала