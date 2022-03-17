https://ria.ru/20220317/intel-1778629654.html

Intel заметила угрозу в китайских производителях процессоров

Intel заметила угрозу в китайских производителях процессоров - РИА Новости, 17.03.2022

Intel заметила угрозу в китайских производителях процессоров

В компании Intel считают, что китайские производители компьютерных процессоров смогут создать конкурентоспособные платформы через несколько лет, сообщает портал РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:14

2022-03-17T12:14

2022-03-17T12:14

наука

технологии

китай

huawei technologies

intel corporation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/69/1560726945_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_cae9a62fa6275fdb96604ac9a3024f38.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В компании Intel считают, что китайские производители компьютерных процессоров смогут создать конкурентоспособные платформы через несколько лет, сообщает портал DigiTimes.Старший вице-президент корпорации Intel и председатель Intel China Руи Вонг отметила, что производители процессоров из Поднебесной динамично развиваются. А через три-пять лет и вовсе окажутся мощными конкурентами для Intel и AMD.Американская Intel в свою очередь "не будет вежливой" и собирается приложить все усилия, чтобы в честной конкуренции остаться на своих позициях на рынке чипов.В КНР несколько производителей и разработчиков процессоров, работающих не только с архитектурами x86 (Shanghai Zhaoxin Semiconductor и Hygon) и ARM (Huawei HiSilicon Kunpeng и Phytium Technology), но и с собственными, например Loongson и Sunway Microelectronic.

https://ria.ru/20220309/apple-1777281015.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, китай, huawei technologies, intel corporation