https://ria.ru/20220317/intel-1778629654.html
Intel заметила угрозу в китайских производителях процессоров
Intel заметила угрозу в китайских производителях процессоров - РИА Новости, 17.03.2022
Intel заметила угрозу в китайских производителях процессоров
В компании Intel считают, что китайские производители компьютерных процессоров смогут создать конкурентоспособные платформы через несколько лет, сообщает портал РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:14
2022-03-17T12:14
2022-03-17T12:14
наука
технологии
китай
huawei technologies
intel corporation
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В компании Intel считают, что китайские производители компьютерных процессоров смогут создать конкурентоспособные платформы через несколько лет, сообщает портал DigiTimes.Старший вице-президент корпорации Intel и председатель Intel China Руи Вонг отметила, что производители процессоров из Поднебесной динамично развиваются. А через три-пять лет и вовсе окажутся мощными конкурентами для Intel и AMD.Американская Intel в свою очередь "не будет вежливой" и собирается приложить все усилия, чтобы в честной конкуренции остаться на своих позициях на рынке чипов.В КНР несколько производителей и разработчиков процессоров, работающих не только с архитектурами x86 (Shanghai Zhaoxin Semiconductor и Hygon) и ARM (Huawei HiSilicon Kunpeng и Phytium Technology), но и с собственными, например Loongson и Sunway Microelectronic.
https://ria.ru/20220309/apple-1777281015.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, huawei technologies, intel corporation