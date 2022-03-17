https://ria.ru/20220317/gordon-1778748975.html

Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию

Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию - РИА Новости, 17.03.2022

Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном призывы к насилию в отношении... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T22:13

2022-03-17T22:13

2022-03-17T22:25

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

дмитрий гордон

украина

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном призывы к насилию в отношении российских военных, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в ходе проверки следствие установит все обстоятельства по изложенным фактам. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.Накануне на телеканале "Украина 24" вышло интервью с Гордоном, где тот призывает к насилию в отношении российских властей, а также военных РФ на украинской территории. По данным СК, украинский журналист призывал также к использованию ядерного оружия против РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/delo-1778740712.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, дмитрий гордон, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика