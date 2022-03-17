Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/gordon-1778748975.html
Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию
Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию - РИА Новости, 17.03.2022
Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном призывы к насилию в отношении... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T22:13
2022-03-17T22:25
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
дмитрий гордон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_a888c16b3d3d43fb565301e58d14973f.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном призывы к насилию в отношении российских военных, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в ходе проверки следствие установит все обстоятельства по изложенным фактам. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.Накануне на телеканале "Украина 24" вышло интервью с Гордоном, где тот призывает к насилию в отношении российских властей, а также военных РФ на украинской территории. По данным СК, украинский журналист призывал также к использованию ядерного оружия против РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/delo-1778740712.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_18277c42b8105655ab7d4db2d0289cd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, дмитрий гордон, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика
22:13 17.03.2022 (обновлено: 22:25 17.03.2022)
 
Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию

Глава СК Бастрыкин поручил проверить призывы украинского журналиста Гордона к насилию

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Дмитрий Гордон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном призывы к насилию в отношении российских военных, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проведение процессуальной проверки в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских военных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки следствие установит все обстоятельства по изложенным фактам. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.
Накануне на телеканале "Украина 24" вышло интервью с Гордоном, где тот призывает к насилию в отношении российских властей, а также военных РФ на украинской территории. По данным СК, украинский журналист призывал также к использованию ядерного оружия против РФ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 20:46
СК возбудил дело против журналиста, призывавшего убивать русских
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Женщина проходит мимо украинского флага на Брайтон-Бич в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 08:00
Украина разделила Запад
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАлександр БастрыкинДмитрий ГордонУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала