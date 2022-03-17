22:13 17.03.2022 (обновлено: 22:25 17.03.2022)
Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию
Глава СК Бастрыкин поручил проверить призывы украинского журналиста Гордона к насилию
Дмитрий Гордон
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном призывы к насилию в отношении российских военных, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проведение процессуальной проверки в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских военных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки следствие установит все обстоятельства по изложенным фактам. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.
Накануне на телеканале "Украина 24" вышло интервью с Гордоном, где тот призывает к насилию в отношении российских властей, а также военных РФ на украинской территории. По данным СК, украинский журналист призывал также к использованию ядерного оружия против РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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