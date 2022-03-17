https://ria.ru/20220317/defolt-1778662260.html
В Совфеде ответили на заявления о возможном дефолте России
В Совфеде ответили на заявления о возможном дефолте России - РИА Новости, 17.03.2022
В Совфеде ответили на заявления о возможном дефолте России
Заявление западных рейтинговых агентств о возможном дефолте России — это политическая провокация, заявил РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:19
2022-03-17T14:19
2022-03-17T14:19
экономика
россия
fitch ratings
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заявление западных рейтинговых агентств о возможном дефолте России — это политическая провокация, заявил РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.Международное рейтинговое агентство Fitch (США) ранее заявило, что оно классифицирует погашение Россией долларовых гособлигаций в рублях как дефолт. Правительство России, в свою очередь, сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов проведена в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет."Заявление западных рейтинговых агентств о возможном дефолте России – это политическая провокация. Кроме провокаций, у них нет других возможностей пытаться воздействовать на Россию",- сказал парламентарий.Он подчеркнул, что западные оппоненты России "больше щеки надувают, а когда сталкиваются с твердой рукой, последовательной позицией руководства РФ, понимают, что больше им нечего предпринять, что все их попытки в сдерживании экономического и социального роста России бессмысленны".Законодатель подчеркнул, что зарубежные компании боятся потерять российский рынок, да и на Западе в целом понимают необходимость взаимодействия с нашей страной, экономикой России, ее руководством, "несмотря на все политические высказывания".
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, fitch ratings, совет федерации рф
В Совфеде ответили на заявления о возможном дефолте России
Сенатор Иконников назвал заявление агентства Fitch о возможном дефолте России провокацией
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заявление западных рейтинговых агентств о возможном дефолте России — это политическая провокация, заявил РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.
Международное рейтинговое агентство Fitch
(США
) ранее заявило, что оно классифицирует погашение Россией
долларовых гособлигаций в рублях как дефолт. Правительство России, в свою очередь, сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов проведена в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет.
"Заявление западных рейтинговых агентств о возможном дефолте России – это политическая провокация. Кроме провокаций, у них нет других возможностей пытаться воздействовать на Россию",- сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что западные оппоненты России "больше щеки надувают, а когда сталкиваются с твердой рукой, последовательной позицией руководства РФ, понимают, что больше им нечего предпринять, что все их попытки в сдерживании экономического и социального роста России бессмысленны".
Законодатель подчеркнул, что зарубежные компании боятся потерять российский рынок, да и на Западе в целом понимают необходимость взаимодействия с нашей страной, экономикой России, ее руководством, "несмотря на все политические высказывания".