https://ria.ru/20220317/defolt-1778662260.html

В Совфеде ответили на заявления о возможном дефолте России

В Совфеде ответили на заявления о возможном дефолте России - РИА Новости, 17.03.2022

В Совфеде ответили на заявления о возможном дефолте России

Заявление западных рейтинговых агентств о возможном дефолте России — это политическая провокация, заявил РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:19

2022-03-17T14:19

2022-03-17T14:19

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заявление западных рейтинговых агентств о возможном дефолте России — это политическая провокация, заявил РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.Международное рейтинговое агентство Fitch (США) ранее заявило, что оно классифицирует погашение Россией долларовых гособлигаций в рублях как дефолт. Правительство России, в свою очередь, сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов проведена в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет."Заявление западных рейтинговых агентств о возможном дефолте России – это политическая провокация. Кроме провокаций, у них нет других возможностей пытаться воздействовать на Россию",- сказал парламентарий.Он подчеркнул, что западные оппоненты России "больше щеки надувают, а когда сталкиваются с твердой рукой, последовательной позицией руководства РФ, понимают, что больше им нечего предпринять, что все их попытки в сдерживании экономического и социального роста России бессмысленны".Законодатель подчеркнул, что зарубежные компании боятся потерять российский рынок, да и на Западе в целом понимают необходимость взаимодействия с нашей страной, экономикой России, ее руководством, "несмотря на все политические высказывания".

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, fitch ratings, совет федерации рф